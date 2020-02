Nowe Mapy Apple dostępne dla wszystkich w USA. W Polsce trzeba zaczekać

Udostępnij:

Mapy Apple dostępne dla użytkowników iOS dostały wielką aktualizację, w ramach której poprawiono dokładność adresów, informacje o pieszych, zwiększono liczbę uwzględnionych dróg i poprawiono ich grafikę. Nowe Mapy Apple są już dostępne dla wszystkich w USA, ale w Polsce trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Jak podaje Apple, nowe mapy trafią do Europy i innych części świata w nadchodzących miesiącach. Chodzi o szereg nowości w Mapach Apple znanych są choćby z iPhone'ów, które zostały zapowiedziane jeszcze podczas konferencji WWDC 2019 w czerwcu ubiegłego roku, gdy prezentowano iOS 13. Nowe mapy są dokładniejsze i – jak nietrudno domyślić się intencji – mają być jeszcze lepszą konkurencją choćby dla Map Google.

Kolekcje w Mapach Apple, fot. materiały prasowe. Ulubione lokalizacje, fot. materiały prasowe Apple.

Apple zaznacza, że celem było stworzenie najlepszej aplikacji z mapami, a by to zrobić, przeanalizowano jak tego typu aplikacje zmieniają codzienne życie osób w różnym wieku i mających różne życiowe potrzeby. Poza aspektem marketingowym, w tych słowach na pewno "coś jest", bowiem w Mapach Apple pojawił się szereg nowych funkcji, na czele z widokami 3D działającymi analogicznie do Street View w Google Maps. Ta funkcja nie jest jednak póki co dostępna wszędzie.

Inne istotne nowości to między innymi tworzenie kolekcji, w ramach których można udostępniać listy ulubionych miejsc, automatyczne zapamiętywanie często odwiedzanych lokalizacji i opcja nawigowania bezpośrednio do nich czy możliwość wysyłania szacowanego czasu dotarcia do celu do członków rodziny lub przyjaciół.