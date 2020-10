Nvidia buduje superkomputer "Cambridge-1". Posłuży do badań medycznych

Udostępnij:

Podczas konferencji GTC 2020, CEO Nvidii Jensen Huang zapowiedział budowę największego superkomputera w Wielkiej Brytanii. "Cambridge-1" będzie przeznaczony do badań medycznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Amerykański producent procesorów graficznych podjęła się zbudowania nowego superkomputera o wartości 40 milionów funtów. Oczekuje się, że maszyna powstanie jeszcze do końca tego roku. Będzie to najpotężniejszy superkomputer w Wielkiej Brytanii, ale dopiero 29 w rankingu światowym.

"Sprostanie najpilniejszym wyzwaniom w opiece zdrowotnej na świecie wymaga potężnych zasobów obliczeniowych, które pozwolą wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji (...) Superkomputer Cambridge-1 posłuży jako centrum innowacji dla Wielkiej Brytanii i będzie stanowić dalszy rozwój przełomowych prac prowadzonych przez naukowców w zakresie krytycznej opieki zdrowotnej oraz w odkrywaniu nowych leków" – mówił CEO Nvidii Jensen Huang podczas konferencji.

fot. Nvidia

Z możliwości superkomputera Nvidii "Cambridge-1" będą korzystać między innymi badacze z GSK, AstraZeneca, Guy’s and St Thomas ’NHS (National Health Service) Foundation Trust, King’s College London i Oxford Nanopore. Jak podaje Nvidia, superkomputer będzie miał 400 petaflopów mocy obliczeniowej.

Chociaż daleko mu do liderów pod względem mocy, to znajdzie się w trójce najbardziej energooszczędnych superkomputerów świata. Wiceszef Nvidii Kimberly Powell dodała, że jednostka "Cambridge-1" nie będzie wykorzystywana w żaden komercyjny sposób, a ma służyć jedynie do badań w zakresie medycyny.