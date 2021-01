Od 1 czerwca nie będzie można wchodzić z telefonem na pasy. Sejm zmienia przepisy

Udostępnij:

Nie tylko na kierowców spadnie większa odpowiedzialność. Od 1 czerwca za używanie telefonu w trakcie przechodzenia może czekać słona kara.

Mandat od 1 czerwca dostać będzie można zarówno przez korzystanie z telefonu podczas przechodzenia, jak i za używanie smartfonu przy samym krawężniku.

- Kiedy pieszy nie jest skupiony na tym, żeby sprawdzić, czy wchodzi na puste przejście czy też pod nadjeżdżający pojazd, to może doprowadzić do tragedii i powinniśmy zrobić wszystko, by tego unikać - wyjaśniał poseł Stefan Krajewski z Koalicji Polskiej, cytowany przez prawo.pl.

Serwis zaznacza, że nowelizację musi jeszcze rozpatrzyć Senat. Wątpliwości budzi pojęcie sprzętu elektronicznego. Nie wiadomo obecnie, czy chodzi wyłącznie o telefon komórkowy, czy tak samo zakazane będzie słuchanie muzyki w słuchawkach.

Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy resort infrastruktury tak oceniał zagrożenie spowodowane gapieniem się w smartfony:

Badanie zachowań pieszych i relacji pieszy–kierowca wykazało, że wśród pieszych przechodzących przez jezdnię 5 proc. używa telefonów komórkowych. Pisanie wiadomości czy posiadanie słuchawek w uszach rejestrowane było dużo rzadziej i nie przekracza 1 proc. Wyniki badań wskazują, wbrew powszechnej opinii, na nieduży odsetek tego niebezpiecznego zachowania wśród pieszych

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku. Co ważne, kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia będzie musiał przepuścić osoby chcące przejść przez pasy.