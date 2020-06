Odkryto nową podatność na nadużycia w wierszu poleceń Windows. Aktualizacji nie będzie

Opracowano nową, interesującą metodę dokonywania nadużyć w systemowym wierszu poleceń Windows, cmd.exe. Autorem odkrycia jest Julian Horoszkiewicz. Słabość jest podobna do typowej klasy błędów z cyklu path traversal, gdzie korzystanie z relatywnych ścieżek lub podawanie ich w niespodziewanych miejscach może skutkować rozszerzeniem uprawnień. Nie jest to jednak zwyczajny "path traversal".

W swoim godnym rekomendacji opracowaniu, autor przytacza następujący przykład:

Powyższe polecenie uruchamia Wiersz Poleceń, zestawiany jako wyjście (conhost, coś na kształt stdout) dla polecenia podanego parametrem /c. Jednak mimo, że składnia wskazuje na uruchomienie programu ping (z dziwnym argumentem), w praktyce uruchamiany jest Kalkulator. Zachodzi więc rozbieżność między poleceniem a autentycznie wykonywanym programem.

Śledzenie procesów pokazuje ponadto, że bezpośrednim procesem potomnym takiego wywołania jest calc.exe, a ping nie jest uruchamiany w ogóle. W systemach z włączonym audytowaniem procesów (jest to jedno z wymagań DISA STIG), ispekcja wykaże, że wykonano polecenie zawierające inny program niż proces, który powstał w jego skutek. To groźne, ponieważ niedokładny audyt i nonszalancja w użyciu Sysmona mogą doprowadzić do przeoczeń. A logowanie nowych procesów powstałych w ramach "cmd /c" jest męczące samo w sobie.

Opisowi odkrycia towarzyszy szereg interesujących uzupełnień, jak próba przemycenia payloadu w samym poleceniu, pozorującym uruchomienie innego programu, a także dyskusja dotycząca tego, co cmd.exe usiłuje potraktować jako obraz wykonywalny, nie tylko na podstawie samego rozszerzenia.

Cenną uwagą w temacie podzielił się przy okazji Oddvar Moe, używając w tym samym celu nie cmd.exe, a conhost.exe, czyli proces-kontener, w którym pracuje "wszystko co tekstowe".

