Ogromna awaria w Cloudflare. Nie działa szereg usług i serwisów internetowych

W nocy z 17 na 18 lipca czasu polskiego doszło do awarii infrastruktury Cloudflare. Nie działa przez to cały szereg usług i serwisów internetowych.

Cloudflare nie precyzuje, co dokładnie zawiodło, ale awaria jest ponoć bardzo poważna. Obejmuje 12 centrów danych na całym świecie, w tym rdzenną część infrastruktury europejskiej, która mieści się w dwóch lokalizacjach na terenie Francji.

Efekt to dziesiątki niedziałających serwisów i usług, wśród których warto wymienić m.in. komunikator Discord, platformę crowdfundingową Patreon, hostingowy serwis programistyczny GitLab czy platformę obsługi klienta Zendesk. Jak zapewnia Cloudflare, prace naprawcze zostały podjęte błyskawicznie, ale czas ich finalizacji pozostaje nieznany.

Users are currently having trouble disconnecting to Discord due to an upstream internet issue. We've got all engineers on deck investigating the issue pic.twitter.com/GvtxKanokl