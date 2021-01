Oszustwo na BLIK-a. 31-latek wyłudził blisko 130 tys. złotych. Grozi mu 8 lat więzienia

Udostępnij:

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej współpracując z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Straży Granicznej we Władysławowie zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie sporej liczby oszustw metodą na BLIK-a. Obcokrajowiec usłyszał już 28 zarzutów i niewykluczone, że wkrótce przedstawione zostaną mu kolejne. Przestępca działał na terenie całego kraju. Za oszustwa grozi mu kara 8 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło 18 stycznia 2020 roku w Sopocie. Jak informują policjanci, mężczyzna był zaskoczony interwencją mundurowych. Z ustaleń policji wynika, że obcokrajowiec wypłacał pieniądze metodą na BLIK-a głównie na terenie powiatu wejherowskiego.

- Osoby pokrzywdzone otrzymywały komunikatorem internetowym link do strony internetowej banku wraz z informacją o wygraniu nagrody. Nie był to jednak prawdziwy bank, tylko strona internetowa, która łudząco go przypominała. Następnie niektóre osoby, które otrzymały ten link, logowały się za jego pomocą i dzięki temu sprawca otrzymywał całkowity dostęp do konta bankowego, gdzie mógł korzystać z BLIK-a. W ten sposób 31-latek ukradł prawie 130 tys. złotych - czytamy w komunikacie policji.

Policjanci informują, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i Kartuzach. Podczas zatrzymania obcokrajowiec miał przy sobie fałszywe dokumenty i przedstawiał się, że jest obywatelem jeszcze innego kraju.

Sąd zdecyduje, czy sprawca zostanie aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina: uważaj na oszustwa na BLIK-a

- Sprawcy włamują się na portale społecznościowe i piszą przez internetowy komunikator, że potrzebują szybkiej pomocy finansowej i proszą o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK). Przekonują ofiary do przekazania im pieniędzy, zwykle uzasadniają to nagłą sytuacją. Ofiara musi podać specjalny kod, a następnie potwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób daje przestępcy pieniądze. Wiele osób pokrzywdzonych było przekonanych, że korespondowali ze swoimi znajomymi - informuje policja.

W związku z dużą popularnością oszustw metodą na BLIK-a policjanci przypominają, aby stosować się do poniższych zasad.