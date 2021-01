Otrzymała SMS z prośbą o dopłatę. Oszuści zaciągnęli w jej imieniu kredyt na 23 tys. zł

Udostępnij:

Mieszkanka gminy Gniezno (Wielkopolskie) padła ofiarą przestępców podszywających się pod firmę kurierską. W celu wyłudzenia danych skorzystali z popularnej metody oszustwa, w której ofiara otrzymuje SMS z informacją, że musi dopłacić do przesyłki.

Jak poinformowała gnieźnieńska policja, kobieta otrzymała wiadomość SMS od "firmy kurierskiej" z prośbą o dopłatę 50 groszy za paczkę. W wiadomości podany był link do strony, na którą należało się zalogować i uregulować płatność. Policja podała, jak przebiegało oszustwo:

"Podczas logowania do aplikacji banku, pokrzywdzona została poproszona o podanie swoich danych osobowych oraz loginu i hasła do konta. W trakcie logowania strona internetowa, z którą się łączyła, wielokrotnie się zawieszała. Po pewnym czasie kobieta zauważyła na swoim koncie, że ktoś wziął na nią kredyt, a niedługo później zorientowała się, że został wzięty kolejny kredyt"

W sumie na dane osobowe poszkodowanej zaciągnięte zostały pożyczki i kredyty na prawie 23 tysiące złotych. I chociaż o podobnych przypadkach zarówno media, jak i policja informują regularnie, to wciąż jest to jedna z najpopularniejszych form oszustwa w internecie.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, by nie logować się do kont bankowych poprzez otrzymane drogą elektroniczną linki. Jeżeli dokonujemy płatności w internecie przez pośrednika, to zawsze korzystajmy z bezpiecznych i zaufanych stron oraz nigdy nie podawajmy poufnych danych czy loginów i haseł do bankowości internetowych tam, gdzie nie powinno być to konieczne.