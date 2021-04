PKO BP: zmiany w serwisie IPKO. Łatwiej połapiemy się w historii transakcji

Udostępnij:

Bank PKO BP udoskonala swój serwis internetowy IPKO oraz aplikację mobilną IKO regularnie. Ostatnimi czasy częściej widywaliśmy nowości w bankowości mobilnej, ale teraz przyszła pora na zmiany w serwisie dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze PC (lub innym urządzeniu). Pomogą nam odnaleźć się w historii naszych transakcji.

Dokonując różnego rodzaju płatności, patrząc się na historię transakcji, czasem trudno skojarzyć, w jaki sposób płatność była wykonana i czego dotyczyła. Najnowsza zmiana ma charakter graficzny i właśnie pomoże lepiej nam identyfikować typy transakcji.

PKO BP wprowadziło zestaw nowych ikon, które odróżniają płatności kartą płatniczą, płatności mobilne w internecie oraz sklepach stacjonarnych, a także operacje (wpłaty/wypłaty) dokonywane w bankomatach/wpłatomatach, zlecenia zmienne, autoooszczędzanie, przelewy podatkowe i do ZUS.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowej listy płatności, należy wejść w zakładkę Historia z poziomu strony głównej, a następnie kliknąć "Pokaż więcej".

tak wyglądają nowe ikony w widoku historii transakcji, fot. Jakub Krawczyński/dobreprogramy

W ostatnim czasie miała miejsca jeszcze inna zmiana - bank PKO BP uprościł uaktualnienie danych osobowych w serwisie internetowym iPKO (tutaj wyjaśniliśmy jak tego dokonać).

Natomiast na początku kwietnia do bankowości elektronicznej PKO BP weszły inne zmiany - dotyczą one aplikacji IKO. Użytkownicy aplikacji mogą potwierdzać wykonywanie transakcji w sposób biometryczny (np. odciskiem palca). Natomiast Warszawiacy korzystający z IKO mogą kasować bilety komunikacji miejskiej skanując kod QR w IKO. Od teraz także dokonując przelewu na telefon IKO będzie mogło potwierdzić, komu go wysyłamy (te informacje pobierze za naszą zgodą z naszej listy kontaktów w telefonie).