Pekao i zdalne zakładanie konta: elektroniczny dowód pozwoli potwierdzić tożsamość

Bank Pekao S.A. rozwija swoją usługę zdalnego zakładania konta, do czego wykorzystywany jest autoportret zainteresowanego. W przygotowywanej, nowej wersji aplikacji PeoPay, pozwoli klientom potwierdzać swoją tożsamość za pomocą elektronicznego dowodu osobistego. Wystarczy posiadać smartfon z NFC i zeskanować dane z dokumentu na etapie zakładania konta.

Jak podaje Pekao, projekt nosi wstępną nazwę Selfie 2.0, bo rozszerza obecną możliwość zakładania konta w banku po potwierdzeniu swojej tożsamości po wykonaniu sobie zdjęcia. Opcja ta jest dostępna w aplikacji PeoPay dostępnej zarówno na Androida, jak i iOS-a, ale nowa możliwość skanowania dowodów najpierw trafi tylko do użytkowników Androida.

"Nowością jest możliwość wykorzystania do procesu weryfikacji tożsamości osoby najnowszego dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną (wszystkie dowody wydawane od marca 2019)" – tłumaczy Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A. "Wystarczy, że właściciel smartfonu z aktywną funkcją NFC zbliży dokument do urządzenia, a dostępne w warstwie elektronicznej dane właściciela dowodu zostaną bezpiecznie odczytane i przekazane do banku" – dodaje.

Co interesujące, usługa ma być dostępna dla wszystkich osób, których dowód został wydany po marcu 2019 roku nawet wtedy, gdy warstwa elektroniczna nie została w nim aktywowana. "Możemy powiedzieć, że jest to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku, zapewniających wysoki poziom pewności, co do tożsamości klienta. Cieszymy się, że współpraca z bankiem zaowocowała wypracowaniem tak zaawansowanego rozwiązania" – komentuje Jan Szajda, dyrektor generalny IDENTT; startupu, który wraz z Pekao rozwija zdalną weryfikację tożsamości w aplikacji.

Niestety, jak na razie Pekao nie podało konkretnego terminu wprowadzenia "Selfie 2.0" do swojej oferty, a na razie mówi się tylko o przygotowywaniach nowej wersji aplikacji. O doprecyzowanie komunikatu poprosiliśmy drogą mailową. Jeśli dostaniemy odpowiedź, niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana.

Aktualizacja, godz. 12:50

Jak dowiedzieliśmy się od biura prasowego Pekao, nowa wersja aplikacji obsługująca "Selfie 2.0" ma zostać udostępniona klientom w marcu bieżącego roku.

