Pełnia Księżyca 2020. Oto aplikacje, które pozwolą obserwować zjawiska na niebie

Pełnia Kwiatowego Księżyca już w tym tygodniu. Niezwykle spektakularne zjawisko na niebie z naszym naturalnym satelitą w roli głównej odbędzie się 7 maja 2020 roku. Superksiężyc będzie jednak widoczny już dzień wcześniej i będzie można go podziwiać aż do 9 maja, kiedy stopniowo zacznie ubywać, by 21 maja przejść w fazę nowiu.

To ostatnia szansa w tym roku, aby zobaczyć jedną z trzech najbardziej widowiskowych pełni Księżyca. Poprzednie spektakularne zjawiska miały miejsce w marcu i kwietniu.

Kosmos kryje przed nami niezliczoną ilość tajemnic. Obserwacja nieba to prawdziwa rozkosz dla oczu, która nie tylko uspokaja, ale również wiele uczy. Chcielibyście dowiedzieć się więcej o Księżycu, Słońcu, gwiazdach i planetach? Z tymi aplikacjami będzie to możliwe.

Aplikacje do obserwacji nieba

Sky Safari

Świetnie zaprojektowana aplikacja, która umożliwi nam obserwowanie nocnego nieba. Z jej pomocą będziemy mogli śledzić ruchy planet, odnaleźć Perseidy, asteroidy, poznawać gwiazdozbiory i dowiedzieć się, kiedy na niebie pojawi się ISS. Oprogramowanie przeniesie nas prosto do mapy i wskaże, gdzie będą widoczne poszczególne obiekty. Dużym atutem apki jest tryb nocny, który nie razi podczas obserwacji w terenie.

Aplikacja Sky Safari

Sky Walk 2

Piękna i prosta w obsłudze aplikacja, za pomocą której łatwo znajdziemy masę interesujących kosmicznych obiektów. Oprogramowanie umożliwia także śledzenie lotu asteroidów czy ISS. Jedną z zalet apki jest potężna baza ciał niebieskich z krótkimi opisami i parametrami. Niektóre z nich posiadają także modele 3D. Przestrzeń kosmiczną możemy zobaczyć w częstotliwościach dla nas niewidocznych jak X-Ray, gamma, mikrofale czy fale radiowe. Mapę nieba możemy przesuwać ręcznie lub skorzystać z kompasu w telefonie. Bazę danych aplikacji można dodatkowo rozszerzać płatnymi pakietami. Ich koszt nie należy do wysokich - 3,99 zł za sztukę lub 21,99 za całość, łącznie z usunięciem reklam.

Aplikacja Star Walk 2

Light Pollution Map

Aplikacja, która w szczególności przyda się fotografom pracującym w nocy. Miłośnicy nieba dostrzegą na mapie aktualny stan zanieczyszczenia światłem na danym terenie. W apce można wybrać warstwy z mapą satelitarną i drogową. Istnieje możliwość dokupienia warstwy z radarową mapą chmur. Poza tym w oprogramowaniu znajdziemy narzędzia do śledzenia ISS, a także informacje o fazach Księżyca, mapę widoczności zorzy polarnych i wiele innych ciekawostek, które z pewnością przydadzą się w fotografowaniu i obserwowaniu nieba.

Aplikacja Light Pollution Map

Sky Map

Prosta w obsłudze i niezwykle przydatna aplikacja dla każdego miłośnika kosmosu. Oprogramowanie zawiera prostą mapę nieba z wyszukiwarką, podpisami obiektów i łatwą nawigacją. Dane podawane są w oparciu o naszą lokalizację, a także położenie urządzenia. Dzięki temu widok z ekranu telefonu możemy porównać z rzeczywistym widokiem na niebie. Sky Map posiada również dodatkowy tryb nocy, który ułatwia korzystanie z aplikacji po zachodzie słońca. Aplikację wyróżnia jeszcze fakt, iż na widoku mapy możemy bardzo łatwo wyłączyć zbędne elementy jak ekliptyka, horyzont, planety czy linie schematycznie łączące gwiazdozbiory.

Aplikacja Sky Map

Star Chart

To kolejne znakomite oprogramowanie, które umożliwia nam lepsze poznanie mapy nieba oraz znajdujących się na niej gwiazdozbiorów i innych obiektów. Autorzy apki główny nacisk położyli na jej wizualne aspekty. Trzeba przyznać, że jest to jeden z najładniejszych programów z tego typu dostępnych w sklepie Google Play. Minusem aplikacji z pewnością będzie wyszukiwarka. Nie możemy w niej wpisywać intrygujących nas fraz, a jedynie cieszyć się przeglądaniem gotowej listy obiektów.

Aplikacja Star Chart

