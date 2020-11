PlayStation 5 bez kabla do HDMI 2.1. Chcesz 4K120FPS? - oto, co zrobić

Udostępnij:

Konsole nowej generacji, takie jak PlayStation 5, mają oferować szereg nowych funkcji związanych ze standardem HDMI 2.1. Są to obsługa 4K przy 120 FPS, Variable Refresh Rate, automatyczny tryb gry (który dopiero od HDMI 2.1 jest standardem, choć istniał wcześniej) oraz HDMI eARC. Niestety, jak się okazuje, kabel dołączony do zestawu z PlayStation 5 nie zapewni nam wszystkich z tych opcji.

Masz nowy telewizor i chcesz bajerów na PS5? Kup nowy kabel

PS5 w zestawie ma dołączony kabel High Speed HDMI, czyli zgodny z HDMI 2.0. Taki kabel obsłuży jedynie rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę i HDR10/Dolby Vision lub 120 FPS przy 1440p. Nie zapewni on natomiast jednoczesnego 4K przy 120 FPS, ani wyżej wspominanych funkcji HDMI 2.1 dla graczy (HDMI VRR, automatyczny tryb gry i eARC - choć mogą być wyjątki, gdy TV z portami HDMI 2.0 obsłuży niektóre z tych funkcji).

Kabel High Speed HDMI zgodny z HDMI 2.0, fot. wp.pl/Paweł Hekman

Jeśli posiadacie telewizor zgodny z HDMI 2.1, a są nimi m.in. modele LG OLED z 2020 i 2019 roku (oraz wybrane LG NanoCell z 2020r.), jak i Samsung QLED z 2020 r., a także Sony XH90 - powinno wam zależeć na kablu Ultra High Speed HDMI (zdjęcie poniżej). Będziecie musieli go dokupić osobno, aby uzyskać 4K przy 120 FPS i resztę funkcji dla graczy.

Reszta nie musi się tym martwić - po prostu tych funkcji nie otrzymacie. Czy to duża strata? Sami już będziecie musieli ocenić.

Jeśli myślicie, że po prostu zostaniecie z HDMI 2.0 i będziecie sobie przełączali tryb wyświetlania obrazu na 1440p i 120 FPS, to śmiało. Będziecie jednak musieli potem ręcznie powracać do trybu 4K 60 FPS za każdym razem, a to nie jest zbyt wygodne.

kabel Ultra High Speed HDMI - tylko taki jest zgodny z HDMI 2.1, fot. wp.pl/Paweł Hekman

120 FPS jest już ogłoszone i wprowadzone w kilku grach na PlayStation 5 i Xbox Series X, a ich lista będzie się systematycznie powiększać. Na PS5 są to:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Na Xbox Series X ta lista jest nieco szersza, a z większych tytułów obsługujących 120 FPS można dodać jeszcze Halo: The Master Chief Collection, multiplayer w "Halo Infinite" i "Ori and the Will of the Wisps".

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Jedyny kabel, który jest zgodny z HDMI 2.1 ma oznaczenie Ultra High Speed HDMI. Tylko on zapewnia przepustowość do 48 Gbps wymaganą do obsłużenia funkcji z tego standardu. Użyty w artykule tytuł "kabel do HDMI 2.1" jest pewnego rodzaju koniecznym uproszczeniem, gdyż oficjalnie używa się jedynie oznaczenia High Speed/Ultra High Speed HDMI Cable.

Skąd ta sytuacja i czy potrzebujemy kabla zgodnego z HDMI 2.1?

Dlaczego zabrakło kabla Ultra High Speed HDMI w zestawie do PlayStation 5? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Może być to związane z tym, że producenci sprzętu (Sony i Microsoft) musieli przyoszczędzać na niektórych komponentach, aby wyrobić się z kosztem produkcji. Na przykład Microsoft nie zdecydował się na umieszczenie modułu Wi-Fi 6 ani wejścia USB-C w konsoli. Tak samo może być tutaj.

Warto odnotować, że wcześniej product manager firmy Sony, Christopher Mullins powiedział, że HDMI 2.1 nie jest wymagane dla PlayStation 5. I miał rację. Oczywiście na konsoli zagramy także z kablem High Speed HDMI (czyli zgodny z HDMI 2.0). Po prostu wtedy nie uzyskamy 4K 120 FPS oraz prawdopodobnie Variable Refresh Rate, automatycznego trybu gry i innych opcji związanych z HDMI 2.1.

Xbox Series X natomiast ma zestawie kabel Ultra High Speed HDMI (zgodny z HDMI 2.1), a o jego dołączeniu informował Microsoft. Jedynym problemem może być jego długość, która wynosi 1,8 m.

Jeśli interesują cię, które telewizory wykorzystują HDMI 2.1, na zaprzyjaźnionej Gadżetomanii, sporządziłem stosowną listę.