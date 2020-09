PlayStation 5 bez tajemnic – relacja z Showcase. Znamy cenę konsoli i datę premiery

Udostępnij:

Punktualnie o godz. 22.00 wystartowało PlayStation 5 Showcase. Prezentacja online, na której Sony obiecuje ujawnić kolejne detale dot. nadchodzącej konsoli. Nie da się ukryć, wszyscy oczekujemy przede wszystkim na cenę urządzenia. A jak będzie w praktyce, dowiemy się już za parędziesiąt minut.

[22:45] Znamy ceny! 499 euro za wersję podstawową i 399 euro za wersję bez napędu. Znając życie, będzie to +/- 2249 oraz 1799 zł. Światowa premiera odbędzie się 12 listopada, ale do Europy konsola trafi 7 dni później, czyli 19 listopada.

[22:43] W końcu coś mocnego — do PS Plus na PS5 trafi biblioteka hitów z PS4, która będzie dostępna na start dla wszystkich subskrybentów. Nie są to wszystkie głośne tytuły, ale wiele z nich.

[22:40] "Fortnite" na premierę. Wiadomo. "Demon's Souls" ładnie oświetlone, acz na cubemapach.

[22:35] Nie no, Sony, wybaczcie. Specjalna edycja "Devil May Cry 5" i izometryczny "Oddworld" to nie jest PlayStation 5 Showcase. Zrozumiałbym wczoraj: u Apple na pokazie A14.

[22:30] Strzelanka "Deathloop" i widać korzyści z wydajnego procesora Zen 2. Statycznie trochę starszy teksturami, ale ragdoll i ciała przelatujące przez szyby robią robotę.

[22:25] "Resident Evil VIII" – poza jedną sceną z dymem wydobywającym się z papierosa i perfekcyjnie stopniowaną przezroczystością, poszłoby spokojnie na PS4.

[22:21] Piękne refleksy świateł na asfalcie i sporo ruchomych elementów, choć znając życie – to skrypty. Ładny motion blur, choć ciężko ocenić rozdzielczość. Tak czy inaczej, jeśli w tych warunkach uda się utrzymać betonowe 60 fps, to szacunek.

[22:20] Dalej gry – coś w uniwersum Harrego Pottera i... nowe "Call of Duty". I oto jest ray tracing.

[22:15] Gdyby ktoś czekał na smaczki techniczne: oświetlenie w "Spider-Manie" jest z całą pewnością dynamiczne, ale dominują cubemapy. Jeśli gdzieś zastosowano śledzenie promieni, to w raczej niewielkim stopniu. Przy czym trzeba pamiętać, że szczegóły może burzyć kompresja strumienia.

[22:10] Sony zaczyna w swoim stylu, czyli od gier. Najpierw "Final Fantasy XVI", później "Spider-Man: Miles Morales". Jest sporo gameplay'u i ładne efekty cząsteczkowe, aczkolwiek bez wodotrysków.

