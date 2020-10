PlayStation 5 i Xbox Series X: bałagan z formatami HDR

Udostępnij:

Jakby nie dość zamieszania odnośnie obsługi standardu HDMI 2.1, to jeszcze nadejście nowych konsol, tj. PS5 i Xbox Series X/S wprawi konsumentów w potężny ból głowy z technologią HDR.

Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą obsługiwać HDR, a format ten w branży zadomowił się już od października 2016 i gry "Deus Ex: Bunt Ludzkości" na PS4 i Xbox One. Jednakże zarówno PS5, jak i XSX/S będą wspierać nieco inne formaty, a niekiedy - nie będą ich obsługiwać w ogóle. Powstał spory zamęt.

Odtwarzacze 4K Ultra HD Blu-ray bez Dolby Vision

Xbox Series X i PlayStation 5 mają czytniki 4K Ultra HD Blu-ray - służą one do instalowania gier oraz oglądania filmów na tychże nośnikach. Niestety fani kina w najwyższej jakości mogą się nieco rozczarować. Jak wynika z doniesień prasy testujących Xbox Series X, konsola nie obsługuje Dolby Vision dla filmów na płytach.

Potwierdzają to portale Digital Foundry i Polygon. Sytuacja ma szansę się co prawda zmienić, gdyż konsole w rękach prasy to egzemplarze testowe, nieposiadające finalnej, stabilnej wersji systemu. Format Dolby Vision i jego korzyści opisywałem szerzej na zaprzyjaźnionej Gadżetomanii.

Konsole Xbox Series X i S mają obsługiwać Dolby Vision w przypadku aplikacji VOD, jak Netflix czy Amazon Prime Video, a od 2021 r. także w grach.

Jeśli chodzi o Sony, japoński producent w ogóle nie zapowiedział wsparcia Dolby Vision. Posunięcie to przeczy taktyce giganta, którego telewizory czy też czytniki 4K UHD Blu-ray akurat format Dolby obsługują.

Jeśli sytuacja z Xbox Series X i brakiem Dolby Vision się utrzyma, będzie to uznane przez entuzjastów audio-wideo za rozczarowanie. Dolby Vision było już obsługiwane w aplikacjach VOD w Xbox One X od kilku lat. Brak postępu w tym temacie może martwić - nawet jeśli Dolby Vision wejdzie od 2021 r. do gier.

Dość zaskakujące. Xbox Series X wspiera HDR10+

Co ciekawe, jak podaje Polygon, konsole Xbox Series X/S wspierają HDR10+. Informację tę podał portalowi przedstawiciel firmy Microsoft, choć nie podano dalszych szczegółów, czy odnosi się to do gier, aplikacji VOD czy też czytnika 4K UHD Blu-ray.

HDR10+ jest darmową alternatywą dla Dolby Vision. To format oferujący podobne możliwości, a więc dynamiczne dopasowanie naświetlenia i przyciemniania elementów scen (dzięki tzw. dynamicznym metadanym).

Niestety dla Samsunga, który format ten współtworzył, w branży audio-wideo wspiera go znacznie mniej producentów telewizorów (jeszcze Philips, Panasonic i TCL go oferują) niż wymagające opłat licencyjnych Dolby Vision. Telewizory Samsunga nie obsługują natomiast Dolby Vision. Zawartość HDR10+ jest także rzadziej spotykana niż format Dolby.

Na ten moment obsługa formatów HDR w konsolach PS5 i Xbox Series X wygląda tak: