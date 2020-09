PlayStation 5 i pięć informacji, które mogły umknąć po pokazie—a nie powinny

Udostępnij:

PlayStation 5 zaprezentowane. Znamy specyfikację, ceny i datę premiery. Wydawałoby się, że to wszystko. Ale czy na pewno? Oto pięć kwestii, które mogły umknąć w natłoku spraw, ale zdecydowanie warto o nich wiedzieć, zanim udacie się do sklepu po wyczekiwaną konsolę i wydacie ciężko zarobione pieniądze.

#1. PlayStation 5 to największa konsola w historii

Wymiary obudowy wersji regularnej to 390 x 260 x 104 mm, a wariant bez napędu jest tylko nieznacznie mniejszy. Dokładniej rzecz ujmując, jest węższy o 12 mm.

Tak monstrualny nie był nawet Xbox One pierwszej generacji (343 x 263 x 80 mm), z którego śmiano się wniebogłosy, nazywając magnetowidem lub po prostu klockiem. Choć trzeba pamiętać, że PS5 ma wbudowany zasilacz, a premierowy model XO – nie.

#2. PlayStation 5 ma zaskakująco drogie gry

Gry wewnętrznych studiów będą drogie i nie podlega to dyskusji. "Demon's Souls" oraz "Destruction All Stars" zostały wycenione na 80 euro, co efektywnie oznacza blisko 360 zł.

Jak widać na poniższej liście, przygotowano także pozycje tańsze, ale jednak 80 euro za podstawową wersję jakiegokolwiek tytułu zwiastuje niebezpieczny trend. W przemijającej właśnie generacji więcej niż 70 euro płaciliśmy wyłącznie za edycje specjalne i kolekcjonerskie.

#3. PlayStation 5 nie zapewni pełnej kompatybilności wstecznej z akcesoriami

Przykładowo, kontroler DualShock 4 znany z PS4 zadziała wyłącznie w grach na tę konsolę. Zresztą, podobnie jak jego odpowiedniki tworzone przez firmy trzecie.

Starszy model kamery ma natomiast wymagać specjalnego adaptera, aczkolwiek ten będzie ponoć w razie potrzeby dostarczany nieodpłatnie. Z grami na PS5 tymczasem zadziałać mają zestawy słuchawkowe Platinum i Gold, akcesoria PS VR oraz PS Move, a także większość kierownic, arcade sticków oraz dżojstików lotniczych.

#4. PlayStation 5 nie ma optycznego wyjścia audio

Nie ma i koniec. Ma za to cztery złącza USB, z czego jedno typu C, RJ-45 oraz HDMI. Aby podłączyć osprzęt dźwiękowy po kultowym S/PDIF, należy dokupić ekstraktor.

#3. PlayStation 5 w wersji bez napędu nie pozwoli ubiegać się o darmowy upgrade gier, jeśli masz je na płycie

Sony potwierdziło, że część spośród zapowiedzianych w tej chwili na PlayStation 5 gier ukaże się także na starszej PS4, a gracze będą mogli ubiegać się o bezpłatny upgrade w chwili wymiany sprzętu. Chodzi tu o tytuły takie jak "Spider-Man: Miles Morales" czy "Horizon Forbidden West", a więc tytuły naprawdę dużego kalibru.

Jest jednak pewien kruczek: jeśli zdecydujesz się na model bez napędu, a gry na PS4 zakupisz w wersji płytowej, to aktualizacji nie dostaniesz. Jak twierdzi producent, brak czytnika uniemożliwi autoryzację kopii. Choć trudno się oprzeć wrażeniu, że można było to rozwiązań inaczej, choćby poprzez zdrapkę z kodem w każdym pudełku.