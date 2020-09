PlayStation 5: cena gier budzi kontrowersje. Czy jednak słuszne?

Udostępnij:

Wiemy, już kiedy ukaże się PlayStation 5 i ile będzie kosztować, zarówno w Polsce, jak I na świecie. Sony wyceniło dwie wersje PS5 na spodziewanym pułapie cenowym. Jednakże w trakcie prezentacji dowiedzieliśmy się także ile mają kosztować gry na tę konsolę nowej generacji. Informacja ta wzbudziła sporo emocji.

PlayStation 5 i gry za 80 euro

Dwa tytuły startowe dostępne na premierę (19 listopada 2020 r. w Polsce) będą kosztować w Europie 80 euro. Mowa o Demon's Souls oraz Destruction All-Stars. Nie jest to zjawisko całkowicie nowe, gdyż kilka miesięcy temu firma 2K wyceniła na właśnie tyle gry ze swojej serii NBA. Mimo wszystko ruch ten wzbudził zdziwienie.

Do tej pory standardową ceną za nową produkcję AAA w Europie było 70 euro. Mamy więc do czynienia z podwyżką o 10 euro. Według średniego kursu NBP z dnia 17 września 2020 r. jest to 356 złotych.

Czy to takie niespodziewane?

Podwyżka ceny może być podyktowana kilkoma powodami. Po pierwsze – wzrastającym kosztem produkcji gier wideo. Od roku 2005 do dzisiaj wzrósł on aż o 200-300 procent (dane za dyrektorem firmy analitycznej IDG, Yoshio Osakim). Do tworzenia kosztownych tytułów AAA potrzeba także znacznie większej liczby osób, a niektóre ekipy deweloperskie liczą grubo ponad 1000 osób (doliczając dodatkowe studia outsourcingowe).

Oprócz tego jest także kwestia tego, że Sony sprzedając tak wydajną pod kątem swoich parametrów konsolę, jak PS5, chce zrekompensować jej relatywnie niską cenę właśnie grami.

wykres historycznych zmian cen gier z uwzględnieniem inflacji (uwaga: dane pochodzą sprzed ogłoszenia ceny gier na PS5), fot. Ars Technica

Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę historyczne ceny gier, które kiedyś sięgały nawet 90 euro w dzisiejszej walucie, to biorąc pod uwagę inflację – dzisiaj są tańsze niż 30-35 lat temu. Jest to jednak tylko statystyczna ciekawostka.

Ostateczne przyjęcie tego posunięcia będzie leżało w rękach konsumentów i tego, jak "zagłosują" portfelami. Bardzo ciekawe będzie więc to, jak potencjalni zainteresowani będą zapatrywać się w kupno modelu cyfrowego, który wyklucza rzecz, którą Sony reklamowało (wbijając szpilę Microsoftowi) siedem lat temu przy PS4 – wymienianie się używanymi grami.

PlayStation 5 w wersji z czytnikiem optycznym 4K Ultra HD Blu-ray oraz beznapędowej zadebiutuje 19 listopada 2020 r. w cenie: