PlayStation 5: jednak starczy dla wszystkich? Sony mocno podkręca produkcję

W kwietniu czołowy portal technologiczno-ekonomiczny Bloomberg donosił, że konsola PS5 ukaże się w 2020 roku, zgodnie z planem. Jednakże według tamtych doniesień nakładu miałoby nie starczyć dla wszystkich zainteresowanych. Teraz nastąpił w tej sprawie zwrot. Jest on bardzo pozytywny dla wszystkich fanów PlayStation.

Pierwotnie na sklepowe półki miało trafić 6 milionów konsol PlayStation 5. Teraz, jak donoszą raporty z japońskiego Nikkei oraz Bloomberga, ma ich pojawić się aż 9 do 10 mln.

Report: Sony is raising PlayStation 5 production to around 9 million units, up from 6 million units it had planned earlier this year https://t.co/uL1qfeQiRC pic.twitter.com/hVgOob88xq