PlayStation 5 od środka. Sony pokazuje "rozbebeszony" sprzęt

Niedawno Sony pozwoliło garstce japońskich influencerów pograć na PlayStation 5, a nawet powąchać konsolę i podmuchać w kontroler. Wiele osób jednak wyraziło rozczarowanie, że firma nie zaprezentowała interfejsu PS5, ani fani nie mogli się przyjrzeć sprzętowi z bliska. Teraz jednak japońska korporacja zrehabilitowała się i wydała filmik, na którym widzimy, jak inżynier Sony rozkręca PlayStation 5 i pokazuje całe wnętrze konsoli.

Całe nagranie trwa nieco ponad 7 minut i dzięki niemu można się dowiedzieć, że postawienie konsoli z pozycji poziomej do pionowej wymaga przykręcenia specjalnej podstawki.

Filmik to także okazja, aby przyjrzeć się bliżej wzornictwu, a także opisom wszystkich umieszczonych portów (1x Hi-Speed USB-A, 2x SuperSpeed USB-A, 1x SuperSpeed USB-C, port Ethernet, niesprecyzowane złącze HDMI). Wszystko to jest oczywiście przystawką do dania głównego, jakim są "bebechy" konsoli.

Sony na początku ostrzega, aby nie próbować tego u siebie w domu, a rozkręcanie konsoli unieważni gwarancję producenta. Na nagraniu możemy w pełnej okazałości zobaczyć procesor AMD Ryzen w architekturze Zen 2 oraz układ graficzny AMD oparty o technologię RDNA2, a także imponujących rozmiarów wiatrak i gigantyczny radiator.

fot. Sony

Pierwsze wrażenia Japończyków o konsoli były pozytywne i pojawiały się opinie, że pracuje ona cicho i nie nagrzewa się zbytnio. Gabaryty konsoli oraz rozmiar tych komponentów może wytłumaczyć taki stan rzeczy.

Na filmiku widzimy także kości RAM (GDDR6, 16 GB), układy NAND dysku SSD wraz ze specjalnym kontrolerem, jak również pastę termoprzewodzącą w formie "płynnego metalu".

PlayStation 5 wchodzi do sprzedaży w Polsce już 19 listopada 2020 r. w cenie 1849 zł (bez napędu) i 2299 zł (z napędem 4K Ultra HD Blu-ray).