PlayStation 5 w czarnej wersji obudowy. Sony powinno zwrócić uwagę na ten projekt

Sony kilka dni temu zaprezentowało wygląd konsoli PlayStation 5. Opinie jak zwykle są podzielone. Prawdopodobnie częściowo problem stanowi kolorystka konsoli, ponieważ w motywie czarnym, PS5 prezentuje się o wiele lepiej.

Podczas pokazu Sony The Future of Gaming Show, zaprezentowano wygląda konsoli PlayStation 5. I to właściwie w dwóch wersjach, choć prawie że identycznych pod względem designu. Konsola trafi do sprzedaży w wersji z napędem optycznym lub bez. Wygląd PlayStation 5 nawiązuje do wcześniej przedstawionego kontrolera DualSense. Łączy faliste, dość futurystyczne kształty oraz kolory - głównie biel, trochę czerni oraz granatu. Na froncie znajdziemy dwa wejścia USB 3.0, w tym jedno typu C. Niby wszystko pięknie, ale co by się stało, gdyby zamiast bieli dać więcej czarnego?

PlayStation 5 w czarnej wersji - jak wygląda?

Na ten pomysł wpadł użytkownik Reddita o nicku Doombie43, o czym pisał kilka dni temu Piotr. Autor przerobił oficjalne rendery w programie graficznym, a całość prezentowała się całkiem nieźle. Trzeba przyznać, że Sony mogło przemyśleć wprowadzenia do sprzedaży czarnej wersji PlayStation 5.

Na pomysł wpadli też inni twórcy. Jednym z nich jest użytkownik Twittera @xTHAFINESTx, który przedstawił własną koncepcję czarnej konsoli PlayStation 5. No i tutaj wygląda to dużo lepiej, chociaż to oczywiście nadal kwestia gustu. Na tych grafikach widać jednak mocniejsze nawiązanie do poprzednich modeli konsoli, czyli PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4.