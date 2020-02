PlayStation 5 z rewolucyjną technologią audio? Efekt może być spektakularny

Udostępnij:

W kontekście konsol nowej generacji, takich jak Xbox Series X oraz PlayStation 5 najwięcej uwagi poświęcało się nowym procesorom, układom graficznym i ray tracingowi oraz dyskom SSD.

To jednak nie wszystko, co szykują producenci sprzętu. Chcą oni również, aby doszło do przełomu w kwestii dźwięku. Mark Cerny, architekt konsoli PS5 zauważył, że przy przejściu z PlayStation 3 do PlayStation 4 nie doszło do żadnej rewolucji w tym temacie.

Sony 360 Reality Audio – konkurencyjna dla Dolby Atmos technologia może być dostępna na PS5

Z wcześniejszych informacji, jakie otrzymaliśmy na temat PlayStation 5, dowiedzieliśmy się, że konsola będzie używać dedykowanego układu AMD odpowiadającego za dźwięk 3D.

Z racji tego, że w październiku 2019 roku Sony wprowadziło 360 Reality Audio, technologię dźwięków obiektowych, jest prawdopodobnym, że właśnie zagości ona na PlayStation 5.

Ma to sens z kilku powodów. Przede wszystkim Sony 360 Reality Audio działa na bardzo podobnej zasadzie, co wiodący obecnie format Dolby Atmos. Dźwięk obiektowy dostarcza nam 360-stopniowej palety audio, gdzie każdy element ma zaznaczoną swoją wysokość i konkretne miejsce w miksie.

Po drugie, z przyczyn ekonomicznych, byłoby to tym bardziej dla Sony sensowniejsze, ze względu na brak ewentualnych opłat licencyjnych, które trzeba uiszczać dla Dolby. W końcu 360 Reality Audio to ich własne rozwiązanie.

A po trzecie i być może najważniejsze – Sony 360 Reality Audio działa obecnie przy strumieniowaniu muzyki z każdymi słuchawkami, a nie tylko tymi, które są zgodne z tym formatem, jak w przypadku Atmos.

Dźwięk obiektowy oplata nas w 360 stopniach i może w znaczący sposób odmienić wrażenia płynące z gier, fot. Sony

Co prawda zestawy kina domowego nie są kompatybilne z 360 Reality Audio, ale jeśli za przetwarzanie dźwięku miałby odpowiadać układ na konsoli, nie miałoby to wtedy żadnego znaczenia.

W tym momencie jest to jedynie spekulacja z mojej strony, ale oparta na bardzo solidnych przesłankach i tym bardziej warta upublicznienia, gdyż Microsoft również ma poważne plany względem następnej generacji dźwięku, którymi niedługo się podzieli.