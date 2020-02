Xbox Series X z dedykowanym układem do przetwarzania audio

Udostępnij:

Nowa generacja konsol, do której zaliczają się Xbox Series X i PlayStation 5, to nie tylko ray-tracing i układy graficzne AMD Navi nowej generacji. To także okazja, aby dokonać przeskoku w technologii audio. Microsoft wkrótce na konferencji Game Developers Conference 2020, która odbędzie się w San Francisco, ma ujawnić nowy układ do sprzętowego wspomagania dźwięku, jaki znajdzie się w Xbox Series X.

Microsoft dbał o najwyższą jakość dźwięku od dłuższego czasu z Xbox One

Warto podkreślić już na samym początku, że Xbox One S oraz X to jedyne obecnie dostępne konsole, które obsługują dźwięk obiektowy Dolby Atmos. Jest on dostępny zarówno w wybranych grach (z czego spora część z nich właśnie produkcji Microsoftu, w tym Gears 5 czy Forza Horizon 4), jak również w aplikacji Netflix oraz oczywiście w filmach na płytach 4K Blu-ray, z których możemy skorzystać na modelach S i X. Można go uzyskać w dwóch wersjach – na słuchawki, jak i system kina domowego (ten pierwszy wymaga jednak dodatkowej licencji), tak na Xbox One, jak i Windows 10 PC.

Microsoft nie może jednak pozwolić sobie spocząć na laurach. Sony w zeszłym roku zapowiedziało specjalny układ AMD w PS5, odpowiadający za dźwięk 3D.

Szczegóły nowego układu audio dla Xbox Series X poznamy na GDC 2020

18 marca 2020 na GDC 2020 odbędzie się prezentacja o postępie technologicznym w temacie dźwięku przestrzennego. Jednym z prelegentów będzie starszy inżynier dźwięku w Microsofcie, Robert Ridihalgh.

Aplikacja Dolby Access dostępna na Xbox One i Windows 10, fot. materiały własne

Wystąpienie będzie dotyczyć narzędzia Microsoftu Project Acoustics, które może być wykorzystywane do tworzenia zaawansowanego dźwięku w 3D, jak również nowego układu do sprzętowego wspomagania dźwięku zastosowanego w Xbox Series X.

W temacie audio na pewno więcej do nadrobienia ma Sony, ale wkrótce przekonamy się, co ma do zaoferowania Microsoft. W chwili obecnej świadomość konsumencka systemu Dolby Atmos jest stosunkowo niewielka i moim zdaniem warto byłoby najpierw poczynić kroki, aby uświadomić potencjalnych odbiorców o korzyściach płynących z tej technologii.