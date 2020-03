PlayStation 5: znamy szczegóły dot. nowej konsoli (na żywo)

Udostępnij:

Punktualnie o godzinie 17.00 startuje konferencja Sony, którą producent reklamuje jako PlayStation 5 deep dive. Czego należy się spodziewać? Zapewne pierwszych konkretów dot. PS5, w tym najważniejszego – specyfikacji technicznej. Na żywo wydarzenie można śledzić tutaj. My mamy dla Was jego tekstową relację.

Strona wymaga ręcznego odświeżania poprzez F5.

The Road to PS5 – relacja tekstowa

[17:55] I to byłoby na tyle. Gier nie zobaczyliśmy. Wyglądu konsoli także.

[17:51] Osiem rdzeni Zen 2 @ 3,0 – 3,5 GHz (Xbox: 3,6 – 3,8 GHz).

[17:48] Również ciekawe: karta graficzna poprowadzi wektorowo obliczenia związane z dźwiękiem obiektowym. Delikatne nawiązanie do tego, co robiono na Cellu w PS3.

[17:45] Komunały o istocie dźwięku przestrzennego.

[17:40] Maksymalne taktowanie grafiki 2,23 GHz, ale będzie spadać, jeśli wymusi to charakterystyka obciążenia. Niecałe 10,3 TFLOPS.

[17:38] 36 CU w GPU (2304 procesory strumieniowe). Dla odniesienia – Xbox Series X to 52 CU, a więc 3328 procesorów strumieniowych.

[17:32] RDNA 2. Lecą informacje o architekturze. Słyszeliśmy już to samo od AMD i Microsoftu.

[17:30] PlayStation 5 odpali gry z PS4.

[17:29] Oho, Cerny tłumaczy, że wyrażanie wydajności w TFLOPS jest błędne. W przypadku PS4 Pro nie miał takich wątpliwości. Wniosek? Xbox Series X jest mimo wszystko mocniejszy.

[17:28] Jest ray tracing i Primitive Shaders.

[17:27] – Damy graczom znać, które dyski współpracują z PlayStation 5 optymalnie – mówi Cerny. Wygląda na to, że Sony będzie w jakiś sposób certyfikować nośniki firm trzecich i stworzy odpowiednią listę kompatybilności.

[17:23] Obok wbudowanego dysku SSD, PS5 obsłuży zewnętrzne dyski SATA (na USB 3.0?). Gracze otrzymają ponadto możliwość instalacji dodatkowego dysku M.2 PCIe 4.0.

[17:21] Ciekawe rozwiązanie: SoC konsoli, wyposażony w rdzenie Zen 2, będzie istotnie agregował całą logikę platformy, włącznie z kontrolerem SSD i jego pamięcią SRAM.

[17:19] Przepustowość I/O na poziomie 5,5 GB/s. Nie wiadomo na razie, jak to się ma do możliwości samego nośnika. Interfejs PCI Expresss 4.0.

[17:16] 16 GB RAM GDDR6, do tego szybki SSD w PlayStation 5 potwierdzone. Ten drugi będzie mógł służyć jako rozszerzenie pamięci operacyjnej. Podobny zabieg jak w Xboksie Series X.

[17:11] – Załadowanie 1 GB danych na dysku HDD zajmuje nawet 20 sekund (...) to sabotaż – kontynuuje Mark Cerny.

[17:09] Raz jeszcze słyszymy o istocie dysków SSD. Szybsze wczytywanie gier, dostęp do danych itd. — komunały.

[17:07] Cerny mówi o dotychczasowych konsolach Sony. Jak zauważa, od PS1 aż do PS3 włącznie firma robiła rewolucję, zmieniając całą architekturę. – Wymagało to od deweloperów, aby «przedstawili» się na nowy system – tłumaczy. Przejście z PS4 na PS5 ma być płynne i nie zmuszać do dodatkowej nauki.

[17:03] Główny architekt PlayStation 5, Mark Cerny, potwierdził, że zamierza mówić o kwestiach związanych z hardware'em.

[17:01] Ruszamy!