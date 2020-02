PlayStation 5: zobacz domniemany wygląd interfejsu konsoli

Udostępnij:

Po tym, jak w sieci pojawiło się domniemane pierwsze zdjęcie konsumenckiej wersji PlayStation 5, największą niewiadomą pozostawał wygląd interfejsu konsoli. Jednak być może i ten aspekt właśnie przestaje być tajemnicą.

Na łamach SlashLeaks, serwisu specjalizującego się w ujawnianiu rozmaitych informacji zakulisowych, opublikowano fotografię opisywaną jako PS5 UI.

Przedstawia ona tylko skromny wycinek interfejsu, z pionowo ułożonymi kategoriami, które rozwijają się w horyzontalną listę kafelkową, ale to daje już jakiś pogląd na temat zastosowanej przez Sony konwencji. Zakładając oczywiście, że niniejszy materiał to nie fałszywka.

fot. SlashLeaks

W projekcie widać dużą dozę inspiracji menu obecnej PlayStation 4. I nie jest to na pewno taka rewolucja, jaka miała miejsce w momencie porzucenia XMB, a więc przejścia z PS3 na PS4. Tym niemniej na uwagę zasługuje wspomniany podział na kategorie. Obecnie wszystko jest niejako wrzucone do jednego wora, co czyni system konsoli Sony nieco chaotycznym.

Równocześnie nie można powiedzieć, aby cokolwiek było w tym wyglądzie przekombinowane. A to przecież coś, za co krytykuje się konkurencyjnego Xboksa.

Plotka goni plotkę

Podkreślam tylko, że warto podejść do powyższego zdjęcia z pewną dozą dystansu. Zamieszanie panujące wokół PS5 sprawia, że nie brakuje chętnych do tworzenia fake'ów. Dla przykładu, pewien youtuber przed paroma dniami opublikował rzekome wideo przedstawiające moment uruchamiania urządzenia, a potem przyznał się, że materiał jest fałszywy i pokazał nawet w jaki sposób go wykonał. Tak czy inaczej, oczekujący na nową konsolę Sony mają kolejną ciekawostkę.