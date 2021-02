Ponad milion Mercedesów w USA musi trafić do serwisu – ma wadliwe oprogramowanie

Udostępnij:

Dokładnie 1,29 mln Mercedesów z lat 2016-2021 musi trafić pod lupę po tym, jak wykryto wadę w ich oprogramowaniu. Okazuje się, że system eCall służący do automatycznego wzywania służb ratunkowych po wypadku, może w określonych warunkach zgłaszać nieprawidłową pozycję pojazdu, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia kierowcy i pasażerów. Problem ma dotyczyć tylko samochodów na rynku amerykańskim, ale co ciekawe na usterkę zwrócono uwagę w Europie.

Jak podaje Reuters, sprawie zaczęto się przyglądać jeszcze w 2019 roku, kiedy w Europie odnotowano przypadek niepoprawnego wezwania służb ratunkowych przez system zamontowany w jednym z modeli Mercedesa. Teraz wychodzi na to, że był to model importowany, bowiem po dochodzeniu producent zdecydował się zainteresować szeregiem modeli, ale wyprodukowanych na rynek amerykański.

Okazuje się, że problem dotyczy modeli CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC i oraz klasy G, czyli w gruncie rzeczy znakomitej większości, jak nie wszystkich modeli Mercedesa dostępnych w gamie w latach 2016-2021. Samochody mają dostać aktualizację oprogramowania usuwającą opisywany błąd lokalizacji. Poprawka ma zostać zainstalowana w serwisie przez dilerów lub zdalnie – zapewne we wszystkich przypadkach, w których tylko będzie to technicznie możliwe.

Jak podaje Mercedes, problem zaczął być badany po pojedynczym przypadku nieprawidłowego zgłoszenia w Europie i z czasem okazało się, że wadliwe jest oprogramowanie. Producent zaznaczył, że pozostałe funkcje modułu eCall, w tym opcja ręcznego wzywania pomocy, działają w pełni sprawnie.