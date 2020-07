Popularna aplikacja do dronów mogła przekazywać dane chińskiemu rządowi

Udostępnij:

DJI Go 4 to aplikacja, która pozwala na kontrolowanie dronów. Jej wersja na Androida jednak wzbudziła teraz niepokój wśród specjalistów od zabezpieczeń. Pracownicy firm Synactive oraz Grimm ustalili, że może być niebezpieczna dla użytkowników.

DJI Go 4. Aplikacja do dronów może nas szpiegować

Chiński DJI to największy producent komercyjnych dronów. Aplikacja DJI Go 4 w tym momencie może poszczycić się milionem pobrań ze sklepu Google Play Store, aczkolwiek portal Ars Technica szacuje, że liczba ta może wynosić aż 5 mln.

Badacze zabezpieczeń z Synactive i Grimm wykryli w niej dziwne zachowanie, które może niepokoić. Po pierwsze twórcy aplikacji nie zastosowali się do zasad prywatności Google, a do niedawna aplikacja zbierała cały szereg wrażliwych danych o użytkownikach, który trafiał do serwerów w Chinach.

Ponadto DJI Go 4 pozwala na ręczne wywoływanie poleceń ze strony deweloperów, co może prowadzić do zainstalowania dowolnej aplikacji/aktualizacji na telefonie, także spoza sklepu Play.

Cyber security researchers have warned that DJI, a drone manufacturer used by British police, may be collecting unnecessary amounts of information from users’ phoneshttps://t.co/3IrYWi4ShQ — The Telegraph (@Telegraph) July 24, 2020

Co więcej program do niedawna zbierał informacje o telefonie takie, jak IMEI, IMSI, nazwę operatora sieci, a także numer seryjny karty SIM i wiele innych. Następnie te dane trafiały do firmy MobTech, zajmującej się tworzeniem zestawów oprogramowania.

Na dodatek eksperci z Synactive ustalili, że twórcy DJI Go 4 użyli zaawansowanych technik maskowania tak, aby utrudnić analizę aplikacji. Według specjalistów przypominały one zabiegi, z jakich korzystają twórcy złośliwego oprogramowania.

Z racji tego, że DJI Go 4 korzysta z wielu pozwoleń, na m.in. dostęp do kontaktów, mikrofonu, kamery, lokacji, pamięci wewnętrznej i możliwości zmiany sieci - takie zachowanie aplikacji budzi obawy. Według grupy Grimm, dane mogły trafiać do chińskich organizacji rządowych.

Trzy lata temu amerykańska armia zakazała używania dronów produkcji DJI, ale powody pozostały utajnione. Rzecznik firmy Google zapowiedział, że firma przyjrzy się raportom na temat szkodliwości aplikacji DJI Go 4.