Premiera iPhone 12 – relacja. Znamy specyfikacje, daty oraz ceny

Z uwagi na sytuację epidemiczną, na wrześniowym Apple Event zobaczyć nowych iPhone'ów się nie udało. Pojawią się dopiero dzisiaj, a precyzując 13 października po godzinie 19.00.

W praktyce duża część informacji jest już znana. Tak, Apple pokaże iPhone'a 12, a właściwie cztery iPhone'y z tej serii: 5,4- i 6,1-calowe modele bazowe, a także 6,1- oraz 6,7-calowe modele Pro. A co ponadto, przekonamy się niebawem. Słowem, dalsze szczegóły już podczas relacji na żywo. Gorąco zachęcamy do jej śledzenia!

[20.10] "Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, miłego dnia" – zamyka Tim Cook. I to najwyraźniej byłoby dzisiaj na tyle. Redakcja również Wam dziękuje ;)

[20.09] iPhone 12 Pro – 999 dol., Pro Max – 1099 dol. Preorder ruszy 16 października, a dostawy – 7 dni później. Na modele mini i Pro Max trzeba będzie jednak poczekać do 13 listopada. Przy czym Apple podwoi bazową pojemność pamięci na dane, która teraz wyniesie 128 GB.

[20.03] iPhone 12 Pro w telegraficznym skrócie:

[20.02] Autofokus w trudnych warunkach ma przyśpieszyć 6-krotnie.

[20.01] Francesca Sweet o LiDar. Może wykrywać obiekty, a wręcz skanować całe pomieszczenie. Obsłuży autofokus w trudnych warunkach oświetleniowych.

[19.57] Możliwość nagrywania wideo HDR 10-bit. Co więcej – także w Dolby Vision, gdzie każda ramka ma własne metadane. Brzmi zasobożernie, a to wszystko w 4K60 i z filtrami w czasie rzeczywistym. Kosmos.

[19.56] Twórcy aplikacji otrzymają API dla formatu ProRAW.

[19.53] Przeprojektowany OIS. Ponoć potrafi próbkować 5 tys. razy na sekundę, 5-krotnie lepiej niż przed rokiem. Apple obiecuje też 2-sekundową stabilizację ekspozycji i 87 proc. więcej światła z teleobiektywu przy trudnych warunkach.

[19.52] 4-krotny zoom optyczny. Deep Fusion na każdym obiektywie. Teleobiektyw o ekwiwalencie ogniskowej 65 mm. Nowy system stabilizacji obrazu.

[19.50] 6,1-, a także 6,7''. "To największy ekran, jaki do tej pory znalazł się w iPhonie (...) format zbliżony do poprzedników".

[19.48] Greg Joswiak mówi o iPhonie 12 Pro. Na migawkach widać rozbudowany moduł aparatów. Wiemy już także, że nowym kolorem będzie błękit pacyfiku.

[19.45] iPhone 12 mini – 699 dol., iPhone 12 – 799 dol.

[19.43] "Najmniejszy i najlżejszy smartfon 5G", czyli iPhone 12 mini. Dokładnie te same funkcje i możliwości co model nominalny, lecz w formacie 5,4'' i obudowie mniejszej niż aktualny iPhone SE bazujący na wyglądzie popularnej ósemki.

[19.41] Coś, o czym już się plotkowało: w pudełku nie będzie żadnej ładowarki. Dlaczego? Oficjalnie Apple chce chronić środowisko. Dobra wiadomość jest taka, że iPhone'a 12 naładujemy poprzez USB-C, aczkolwiek posłuży do tego standardowy kabel USB-Lightning.

[19.40] Niespodzianka: powróci znane ze starszych Maców gniazdo MagSafe. Tak jakby. iPhone 12 otrzyma fikuśną ładowarkę indukcyjną z magnesem, która nie dość, że będzie się trzymać plecków telefonu, to jeszcze naładuje zarazem Apple Watcha.

[19.39] 27 proc. więcej światła niż w iPhonie 11. Ponadto, nowy tryb Smart HDR 3 i intensywne wsparcie ze strony algorytmów uczenia maszynowego.

[19.37] Aparaty i od razu miłe zaskoczenie. Tryb nocny zadziała na wszystkich sensorach. A skoro już o sensorach mowa – 12 MP szerokokątny ze światłem f/1.6, a także 12 MP ultraszerokokątny ze światłem f/2.4.

[19.35] Na iPhonie 12 zagramy w... "League of Legends". Można się śmiać, ale efekty cząsteczkowe naprawdę robią wrażenie.

[19.34] Tak to wygląda na infografice.

[19.33] Procesor ma sześć rdzeni, z czego dwa wysokowydajne. Grafika to z kolei cztery jednostki przetwarzające. Do tego dochodzi 16 jednostek przetwarzania neuronowego dla potrzeb sztucznej inteligencji, dwukrotnie więcej niż w starszym A13. Apple twierdzi, że ten ostatni układ może wykonać 11 mld operacji na sekundę.

[19.30] A14 Bionic, czyli 11,8 mld tranzystorów w procesie litograficznym klasy 5 nm.

[19.28] Arun Mathias z Apple przekonuje, że iPhone 12 został od podszewki stworzony z myślą o sieciach 5G. Tymczasem możecie zobaczyć wszystkich 5 kolorów obudowy na oficjalnym renderze.

[19.24] Szkło, ale nie takie zwykłe, tylko domieszkowane ceramiką. "4-krotnie bardziej odporny na upadki od poprzednika" – deklaruje producent.

[19.23] Bardziej filigranowy od iPhone'a 11, i to zauważalnie. 11 proc. cieńszy, 15 proc. mniejszy na obrysie i 16 proc. lżejszy.

[19.22] iPhone 12. Po pierwsze – 5G, po drugie – szklana obudowa i aluminiowa ramka, po trzecie – ekran 6,1''.

[19.20] Słynne amazing po raz pierwszy. Co jednak ciekawe, nie z ust Cooka, a Vestberga. "5G jest wszędzie (...) na lotniskach, salach koncertowych, w domach".

[19.17] Na scenie Tim Cook i Hans Vestberg, prezes zarządu Verizon. Krótko: Modem 5G w iPhonie 12 potwierdzony, choć nie wiadomo jeszcze, czy we wszystkich modelach.

[19.14] W końcu. "iPhone jest smartfonem numer jeden na świecie" – mówi Tim Cook. "Nowa generacja jest tutaj (...) dzisiaj wprowadzamy do iPhone'a 5G" – kontynuuje.

[19.13] Przedsprzedaż od 6 listopada. Premiera 10 dni później. Cena 99 dol.

[19.12] Z nowym HomePodem mini będzie można porozmawiać. Po angielsku oczywiście. Dalej – będzie mógł sterować osprzętem inteligentnego domu. Ot, takie Amazon Echo, tyle że z logo Apple.

[19.08] "Stworzony, aby zapewnić 360-stopniowy dźwięk". Wiemy też, że otrzyma inteligentne EQ, które automatycznie zoptymalizuje parametry odtwarzania z uwzględnieniem aktualnej ścieżki. Do tego — Siri. Summa summarum nic zaskakującego.

[19.04] Na start – nowy HomePod. HomePod mini. Mało porywające, biorąc pod uwagę, że żaden dotychczasowy model nie trafił do Polski. Ale skoro dobre złego początki, to może inaczej?

[19.02] Ruszamy spokojnie. Tim Cook przypomina premiery wrześniowe: Watch 6, Watch SE, iPad 8. generacji itd.

Artykuł będzie rozbudowywany na żywo, w miarę postępu konferencji. Strona wymaga ręcznego odświeżania klawiszem F5. Przekaz wideo z wydarzenia znajdziecie tutaj.