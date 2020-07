Prezenty "od Allegro" to oszustwo. Uwaga na fałszywą aplikację na Androida

Udostępnij:

Oszuści szukający łatwego zysku znów podszywają się pod Allegro i rozsyłają do Polaków SMS-y, w których nakłaniają do kliknięcia w załączony link. W tym przypadku chodzi o rzekomą możliwość odebrania bonu na zakupy oraz darmowej dostawy. Warunkiem ma być pobranie najnowszej wersji aplikacji mobilnej Allegro na Androida.

O szczegółach nowego ataku poinformował Niebezpiecznik. Nadawcą wiadomości jest AllegroAPK, zaś link prowadzi do adresu playsklep24[.]com/allegro . Już na tym etapie czujny użytkownik zauważy więc, że wiadomość nie ma związku z oficjalnymi komunikatami z Allegro, a link nie prowadzi do oficjalnego Sklepu Play z aplikacjami na Androida.

Oszuści znów podszywają się pod Allegro, fot. Niebezpiecznik.

Jeśli jednak czujności zabraknie, kliknięcie w łącze przeniesie użytkownika na spreparowaną stronę Google Play, skąd można pobrać rzekomą aplikację Allegro. W tym przypadku jest to jednak plik APK do samodzielnej instalacji w smartfonie, w którym zaszyte jest szkodliwe oprogramowanie. To może natomiast umożliwić atakującym odczytywanie informacji z urządzenia, a docelowo kradzież danych, a nawet pieniędzy ofiary.

Jak zwykle w takich sytuacjach przypominamy, by nie klikać bezmyślnie w linki przesyłane SMS-ami czy e-mailami. Oszustwa bazująca na łatwowierności są dziś na porządku dziennym, a ich niezmienna liczba świadczy, że dla oszustów wciąż jest to opłacalna forma atakowania. Chcąc natomiast pobrać aplikację danego serwisu, warto korzystać z oficjalnych sklepów z programami na smartfony, w tym przypadku Google Play.

