Problemy z Microsoft Exchange przerwały dostawy sera do sklepów

Ostatnie problemy z lukami Microsoft Exchange spowodowały wiele problemów nie tylko dla zwykłych użytkowników. Zgodnie z doniesieniami z Holandii, dzięki wspomnianym dziurom hakerom udało się zablokować dostawy towarów z firmy Bakker Logistiek.

Serwis NOS opisał całe włamanie do jakiego doszło w nocy z 4 na 5 kwietnia. Hakerzy, za pomocą wspomnianych luk w Microsoft Exchange, byli w stanie zainstalować ransomware w systemie firmy. W rezultacie dostawy z magazynów w Zeewolde, Tilburg i Heerenveen zostały całkowicie wstrzymane. Właściciele firmy poinformowali, że nie byli w stanie otrzymywać zamówień od swoich klientów. Do tego nie byli w stanie określić w jakich częściach magazynu są konkretne produkty.

Ze względu na problemy z systemami, firma nie była w stanie zaplanować żadnych transportów. W efekcie doprowadziło do to niedoboru niektórych produktów spożywczych, w największej sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn. Jednymi z towarów, którego deficyt zdecydowanie uderzył w klientów sklepu, były sery. Nie są one jednak jedynym produktem firmy. Bakker Logistiek zajmuje się także dostarczaniem szerokiej gamę słodyczy i ciastek do innych sieci handlowych.

Firma złożyła już zawiadomienie do organów ścigania, która następnie skierowano do organów sądowych. Bakker Logistiek poinformowało, że w ciągu ostatnich sześciu dni pracowało nad przywróceniem systemów aby być w stanie kontynuować pracę. Na chwilę obecną wszystkie systemy działają, a firma rozplanowuje z klientami sposób ponownego rozpoczęcia dostaw.

Sieć supermarketów Albert Heijn ma nadzieję, że firma niedługo będzie w stanie ponownie dostarczać ser do ich placówek.