ProteGO Safe ma armię trolli. Tych samych co Andrzej Duda

O wątpliwościach redakcji związanych z aplikacją ProteGO Safe mogliście już czytać. Czy coś się od tamtej pory zmieniło? Tak, decentralizację systemu na bazie rozwiązań Apple i Google można uznać za krok w dobrą stronę. Prawdziwym hitem jest jednak kampania marketingowa, jaka pojawiła się w ostatnich godzinach w social media.

"Cyfryzacja w Polsce działa - gratuluję", "Bardzo dobra aplikacja - działa bez zarzutów", "Ekstra, właśnie instaluję" — to tylko wybrane z setek pozytywnych opinii na temat ProteGO Safe, jakie zalewają Twittera. Wszystkie są opatrzone hasztagiem #ProteGo i napisane de facto w identycznym stylu. Bardzo zwięźle, ale skrajnie entuzjastycznie.

Wątpliwości budzi natężenie profili posługujących się tytułami naukowymi, takimi jak doktor czy profesor, których trudno jest, jeśli w ogóle, zidentyfikować. Przykładowo, prof. Krzysztof Mantucki nie pojawia się w żadnym wykazie osób z tytułami naukowymi, a dr Kamil Urbanowicz jest według POLON-u (Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym) specjalistą ds. budowy i eksploatacji maszyn, a nie doktorem nauk społecznych jak figuruje na Twitterze. Powtórzmy, "Profesora Mantuckiego" w ogóle w bazie danych nie ma.

Idąc tym tropem, można podważyć większość przedstawianych tożsamości. Inny przykład to nieistniejąca studentka prawa ze Szczecina, Ania Czajka.

Sprawdziłem ten hasztag #ProteGo i tak jak Mikołaj @Buszkers zauważył - wszystkie tweety od konto założone w czerwcu 2020 roku. Sami profesorzy i doktorzy ;-) Pytanie, gdzie jest faktura za to? ps: Wejdźcie też na profile tych fake-kont i zobaczcie kogo retweetują. ;-) https://t.co/9eziirRHfP pic.twitter.com/ggJiwmUocw

Kontrowersyjne profile w lwiej części założone są w czerwcu 2020 roku. Ponadto widać wyraźnie, że sprzyjają politykom PiS. Obok entuzjastycznych opinii o ProteGO Safe, znajdziemy tam m.in. materiały z kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, peany dla Mateusza Morawieckiego i jego rządu, a także liczne ogłoszenia resortu cyfryzacji.

Strona o wymownej nazwie Popieramy Premiera Mateusza Morawieckiego pyta w jednym ze swych postów: Karta rodziny czy karta LGBT?. Poniżej – zdjęcia Andrzeja Dudy na tle biało-czerwonej flagi i Rafała Trzaskowskiego na tle flagi tęczowej. Tę wiadomość przekazuje zdecydowana większość kont chwalących ProteGO Safe, w tym dr Urbanowicz i Ania Czajka.

#KartaRodziny 🇵🇱 czy #KartaLGBT 🏳️‍🌈 ⁉️ Środki finansowe dla polskich Rodzin czy finansowanie tęczowego lobby? To właśnie wybór pomiędzy Prezydentem A. Dudą a R. Trzaskowskim. Dlatego jeśli wybierasz z nami #DUDA2020 - daj❤️ i RT 🔃 ❗ pic.twitter.com/xsF6Uev5pz

Tymczasem prof. Mantucki atakuje Trzaskowskiego na profilu Krzysztofa Truskolaskiego, posła opozycji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Szanowny Panie Krzysztofie, czy to jest powód do pisania tweetów? Jeden baner? To Pana największy sukces w tej kadencji? #CyrkTrzaskowskiego