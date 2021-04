Przerwy techniczne w bankach. W ten weekend szykują się utrudnienia

Udostępnij:

Podobnie jak w poprzednie weekendy, na ten również wiele banków zapowiedziało przeprowadzenie prac technicznych i związane z tym przerwy w działaniu usług. Tym razem klienci mBanku, ING Banku Śląskiego, Getin Banku, Banku Pocztowego i Volkswagen Banku mogą szykować się na problemy z płatnościami czy działaniem serwisów.

Przerwa w mBanku

mBank w najbliższy weekend, tj. z 17 na 18 kwietnia br. przeprowadzi prace techniczne. Dla klientów oznacza to, że wiele usług nie będzie dostępnych. Bank sugeruje swoim klientom, żeby wypłacili gotówkę, jeżeli mają plany na weekend.

W godzinach 2:00 – 8:30 nie będą możliwe płatności kartą, wypłata z gotówki z bankomatu oraz korzystanie z wpłatomatu. Niemożliwe będzie także płacenie za zakupy w Internecie. Pomiędzy godziną 2:00 a 10:30 klienci nie zalogują się na swoje konto zarówno w serwisie jak i w aplikacji mobilnej. W godzinach 1:30 – 11:00 nie będzie możliwe także składanie wniosków.

Podczas przerwy klienci nie zrealizują żadnej operacji poprzez mLinię. W godzinach 2:00 – 8:30 nie będą działały także karty dla klientów obsługiwanych w ramach MSP i korporacje. Pozostałe kanały dostępu, w tym mBank CompanyNet będą działały bez zmian.

Przerwa w ING Banku Śląskim

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim potrwają w nocy z 15 na 16 kwietnia oraz z 17 na 18 kwietnia. Tak jak donosiliśmy już wczoraj, klienci mogą mieć problemy z obsługą funkcji kartowych w MojeING i ING Business. W czasie przerwy nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart ani nadawać kodów PIN.

Wykonywanie operacji na rachunkach kart kredytowych zostanie zablokowane na czas prac serwisowych. Mogą również wystąpić utrudnienia w zakresie korzystaniu z płatności 3DSecure. Transakcje kartą powinny jednak działać bez zmian.

Przerwa w Getin Banku

Zgodnie z informacjami banku, z piątku na sobotę (z 16 na 17 kwietnia) od 23:50 do 7:00 będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie bankowość Internetowa i mobilna będzie niedostępna dla klientów.

Przerwa w Volkswagen Banku

Volkswagen Bank donosi, że w dniu 18 kwietnia (niedziela) od godziny 19:50 do godziny 23:30 prowadzone będą prace techniczne w systemach bankowych. Klienci mogą spodziewać się utrudnień w dostępach do rachunków przez Internet oraz telefon. Na tym jednak nie koniec, bowiem dostęp do środków za pośrednictwem kart płatniczych także może być utrudniony.

Przerwa w Banku Pocztowym

Klienci mogą się spodziewać problemów w niedzielę, 25.04.2021 r. w godzinach 08:00-14:00. Bank będzie prowadził prace administracyjne po stronie dostawcy usług płatności mobilnych. Dla klientów tego banku może to oznaczać brak możliwości dokonania transakcji za pośrednictwem Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Niemożliwe będzie także dodawanie i usuwanie karty z wirtualnego portfela.