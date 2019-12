Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli topowe dziesiątki dobrychprogramów w 2019 roku

Udostępnij:

Rok 2019 chyli się ku końcowi, a to rodzi doskonałą okazję, aby przedstawić małe podsumowanie statystyczne. Innymi słowy: to, co w tym roku na dobrychprogramach rozgrzewało społeczność, a więc Was samych, w największym stopniu. Przeżyjmy wszystko jeszcze raz, jak śpiewa Krzysztof Krawczyk. Albo jak rapuje O.S.T.R.—jak kto woli.

10 najchętniej czytanych aktualności

Nie powinno być zaskoczeniem, że dział aktualności niejako zdominowali crackerzy i inni internetowi oszuści. Fakt faktem tematy tego typu interesują nie tylko zdeklarowanych miłośników branży komputerowej, ale także, a może nawet przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy troszczą się o własne mienie i dane. Przy czym połowa topowych tematów dotyczy bezpośrednio malware'u pobieranego ze Sklepu Play. Widać, jak istotną częścią życia stają się smartfony.

Zresztą, tak samo jak istotnymi częściami życia są serwis Facebook i nawigacja GPS, czego by nie głosili sceptycy. Dość powiedzieć, że kwietniowa informacja o potencjalnych problemach z nawigacją, wynikających z wyzerowania 10-bitowego licznika tygodni, zamyka podium.

10 najchętniej czytanych recenzji

Z testami i recenzjami jest nieco inaczej, bo muszę przyznać, że bez wglądu w analitykę liderów za nic bym nie odgadł. Choć nie brakowało na dobrychprogramach szumnych premier, takich jak premierowy test procesora AMD Ryzen 9 3900X, najwięcej szumu wśród Was narobił... głośnik przenośny. Niby logiczne, a jednak zaskakujące. Tymczasem chętniej od testów pojedynczych komponentów czytacie na temat laptopów i inteligentnej galanterii. Jedyny rodzynek to Radeon VII, co jest dla mnie tym bardziej paradoksalne, że tego modelu właściwie nie dało się kupić.

A warto jeszcze zwrócić uwagę, że niektóre spośród najchętniej czytanych recenzji w roku 2019 pochodzą w istocie rzeczy z roku 2018. Ach ten niezatapialny MacBook Air.

10 najchętniej pobieranych programów

Na koniec: créme de la créme dobrychprogramów, czyli katalog oprogramowania. Tu z kolei bez większych zaskoczeń. Ponadczasowe Avast Free Antivirus i CCleaner na czele, mimo że opinie na ich temat bywają różne. Jeśli cokolwiek może tu dziwić, to jest to niezwykła dynamika wzrostu zainteresowania Driver Boosterem i ewentualnie silnie trzymający się WinRAR. Jako reprezentant 7-zip team chyba tego nigdy nie zrozumiem, ale oczywiście szanuję wybór.

A co Ciebie zaangażowało najbardziej?

Masz własną topową dychę albo artykuł, który szczególnie zapadł w pamięć? Daj znać koniecznie w sekcji komentarzy. Jeśli chcesz redakcję objechać – również śmiało. Tylko kulturalnie, proszę. Inaczej do akcji będzie musiała wkroczyć ta cholerna moderacja. I zbytnio nie pogadamy ;)