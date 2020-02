Radeon RX 5950 XT z 24 GB pamięci? Na to wskazuje przeciek

W sieci pojawił się przeciek dotyczący nadchodzącej karty AMD Radeon 5950 XT. Ze zdjęcia specyfikacji karty zamieszczonego na Twitterze przez użytkownika @CyberPunkCat wynika, że karta będzie miała 24 GB pamięci typu HBM2e o przepustowośći 2,048 Gb/s. Oprócz tego ma być wyposażona w 5120 jednostek cieniujących i 80 jednostek obliczeniowych.

Plotki o nowej, high-endowej karcie graficznej AMD pojawiają się już od jakiegoś czasu. Okrzyknięta pseudonimem "Big Navi" i "Nvidia Killer" wzbudza spore zainteresowanie, bo miałaby w końcu stworzyć konkurencję dla kart Nvidii w segmencie high-end.

@ghost_motley @KOMACHI_ENSAKA Didn’t know where else to send this. One of my contacts in SK sent to me. Looks like a new GPU? pic.twitter.com/MEIc8smAZS