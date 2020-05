Radiowa Trójka: na pewno była awaria strony? Prosty trik ujawnił co innego

Udostępnij:

Wczoraj doszło do niecodziennego wydarzenia związanego z Programem Trzecim Polskiego Radia, czyli z popularną "Trójką". Gdy utwór Kazika Twój ból jest lepszy niż mój podbił listę przebojów – nagle strona radia przestała działać.

To wszystko pociągnęło za sobą lawinę innych wydarzeń i doprowadziło do nie jednego, lecz dwóch odejść redaktorów . Ciekawe było również tłumaczenie "Trójki" odnośnie swojej strony internetowej, która przestała działać.

Zanim ściągnięto informację o wygranej Kazika, oficjalnym wyjaśnieniem było to, że doszło do awarii. Jednakże w sobotę 16 maja 2020 o godzinie 16:22 Mateusz Sokalszczuk, niezależny deweloper gier, udowodnił, że nic takiego nie miało miejsca.

Jak dowiódł Sokalszczuk, do kodu strony dodano wstawkę, która zamiast do wyników Listy Przebojów, przekierowywała na stronę z błędem. Wystarczyło usunąć wskazany fragment kodu, by Lista wyświetlała się poprawnie. Nigdy więc na stronie nie doszło do żadnej awarii, a jedynie portal szybko zakamuflował niewygodną informację.

Ostatecznie dyrektor i redaktor naczelny "Trójki" wystosował oświadczenie tłumaczące, że przy wprowadzeniu nowej piosenki artysty doszło do manipulacji i złamania regulaminu.

Co się stało później, to już oczywiście zupełnie inna historia...