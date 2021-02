Raper Soulja Boy chce stworzyć nową konsolę: jedną już zrobił, by w popłochu wycofać

Udostępnij:

Soulja Boy, po raz kolejny, postanowił wyjść poza ramy tworzenia muzyki. Raper zamierza stworzyć kolejną konsolę do gier wideo, pomimo tego, że jego ostatnia była dosyć nieudanym pomysłem. Sam raper zapewniał, że sprzęt sprzedał się w 5 milionach sztuk w miesiąc, jednak w rzeczywiści, nie odniosła ona sukcesu. Ostatecznie sprzęt został wycofany ze sprzedaży ze względu na potencjalne problemy prawne.

Ostatni sprzęt rapera umożliwiał uruchomienie pirackich tytułów takich producentów jak chociażby Nintendo. Jak można się spodziewać, nie przyczyniło się do poprawienia opinii o konsoli. Najwidoczniej nie zniechęciło to jednak artysty do podjęcia kroków w celu stworzenia kolejnego sprzętu tego rodzaju.

Building a new console from scratch, all new design. All new games. All new deals. Let’s make history. — Soulja Game Console (@SouljaGame) February 13, 2021

Na Twitterze SouljaGameConsole możemy znaleźć informację ,że nowa maszyna od Soulja Boy jest już w trakcie prac. Tym razem raper obiecuje, że to zupełnie nowa konsola, z nowym wyglądem i nowymi grami. Dodatkowo na swoim koncie na Instagramie udostępnił on zdjęcie nowego sprzętu, które wyglądem przypomina miniaturę konsoli Xbox S, z dołączonym kontrolerem z PlayStation 2.

źrodło: instagram souljagameconsole

Gracze pozostają sceptyczni co do sprzętu, a sam Soulja Boy skontaktował się już z Tony'm Hawkiem w nadziei na współpracę. Liczy on na uzyskanie kilku tytułów na nowy sprzęt. Informacje o ewentualnej premierze konsoli nie zostały jeszcze ujawnione.