Rząd i UPC pomogą nauczycielom. Otrzymają darmowy dostęp do internetu

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski poinformował o podjęciu współpracy rządu i UPC, dostawcy internetu szerokopasmowego. W ramach projektu "Internet dla edukacji", nauczyciele nie posiadający dostępu do sieci otrzymają go za darmo na okres 6 miesięcy.

2000 polskich nauczycieli może zgłosić się do projektu "Internet dla edukacji". To będzie znaczne ułatwienie dla wielu z tych, którzy nie mają na co dzień stałego dostępu do sieci. Nagła konieczność zmiany systemu edukacji mogła zaskoczyć nauczycieli, szczególnie tych w podeszłym wieku, którzy niekoniecznie mają potrzebę korzystania z internetu.

- Staramy się działać wielowątkowo i pomóc możliwie największej grupie nauczycieli i uczniów. Stawiamy też na współpracę. I to przynosi efekty. Suma tych działań to realne cyfrowe wsparcie dla osób z różnych części kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Propozycja obejmuje bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy, bez zobowiązania. Wystarczy wejść na stronę www.internetdlaedukacji.pl i na niej zamówić usługę. Ze specjalnej oferty UPC Polska już od dziś mogą skorzystać nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy nie mają obecnie dostępu do szerokopasmowego internetu i jednocześnie mieszkają w zasięgu sieci UPC Polska.

- Nagła konieczność przestawienia edukacji na tryb zdalny wymaga dostępności w domu stabilnego, nielimitowanego internetu o wysokiej przepustowości. Jest on wyjątkowo ważny dla nauczycieli, ale nie wszyscy z nich mają dziś usługi szerokopasmowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, UPC zdecydowało się zaoferować nauczycielom bezpłatną usługę dostępu do internetu, wspierając tym samym cyfryzację polskiego systemu edukacji – mówi Robert Redeleanu, Prezes UPC Polska.