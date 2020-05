SMS-y o blokadzie konta Allegro są fałszywe – oszuści chcą wyłudzić dane karty płatniczej

Udostępnij:

Użytkownicy Allegro muszą być czujni w kontekście otrzymywanych SMS-ów. W ramach jednej z najnowszych akcji phishingowych rozsyłane są bowiem wiadomości, w których odbiorców straszy się zablokowaniem konta Allegro w przypadku braku potwierdzenia swoich danych. Powodem mają być przepisy RODO, jednak w praktyce to po prostu próba wyłudzenia.

Oszustwo "na blokadę konta Allegro" to kolejna akcja, o której w ostatnich dniach poinformował Niebezpiecznik. Polacy otrzymują wiadomości, w których zawarto link prowadzący do spreparowanego formularza Allegro niezbędnego do rzekomego uwierzytelnienia użytkownika.

SMS wzywający do rzekomej konieczności potwierdzenia danych, fot. Niebezpiecznik.

Od strony wizualnej witryna jest dobrze przygotowana i w pierwszym kontakcie można odnieść wrażenie, iż jest to oficjalna strona Allegro. Formularz jest jednak przygotowany przez oszustów, którzy dążą do kradzieży środków z konta bankowego ofiary, żądając podania danych z karty płatniczej. Podejrzany wydawać się może od początku też sam adres, w którym zawarto frazę allegro-blokada .

Osoby, które wypełniły formularz nie zdając sobie sprawy z tego, iż jest oszustwem, powinny bezzwłocznie zablokować swoją kartę z banku oraz zmienić hasło do Allegro. Zarówno dane z karty, jak i dane logowania zostały bowiem przekazane wprost do oszustów. O ile użytkownik nie korzystał z weryfikacji dwuetapowej, już na tym etapie nieuprawnione osoby mogą więc zalogować się na jego konto i sprawdzić inne dane.

Jak zwykle w takich sytuacjach przypominamy o zdrowym rozsądku i konieczności sprawdzania wiarygodności odwiedzanych stron i linków. W tym przypadku podejrzenia mógł wzbudzić już sam fakt informowania o rzekomym ryzyku blokady konta Allegro za pośrednictwem SMS-ów, zamiast pocztą elektroniczną.