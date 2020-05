Samsung i pierwszy notebook z innowacyjnym procesorem Intel "Lakefield": pół Atom, pół Core

Udostępnij:

Kanadyjski oddział Samsunga przedstawił najprawdopodobniej pierwszy na świecie laptop z procesorem Intel "Lakefield". Model Galaxy Book S, noszący numer produktowy NP767XCM-K01CA, wykorzystuje innowacyjny układ Intel Core i5-L16G7.

Dlaczego innowacyjny? Bo "Lakefield" to owoc pewnego kompromisu, a może nawet konsensusu. Ma pogodzić najwyższą energooszczędność linii Atom z wydajnością serii Core.

Kluczem nie jest jednak nowa mikroarchitektura, a koncepcja strukturalna. Otóż Core i5-L16G7 zawiera pięć fizycznych rdzeni, z czego cztery to niskoprądowe "Tremont", znane z atomówek, a ostatni – "Sunny Cove", czyli Ice Lake. Przypomina to znaną z procesorów smartfonowych technologię Arm big.LITTLE, ale tutaj mówimy oczywiście o ISA x86.

Oprócz tego, w obrębie tego niewątpliwie odważnego SoC znajduje się grafika Iris Plus Graphics G7 z 64 EU. Dość wydajna jak na realia iGPU, zaznaczmy.

Sam Galaxy Book S ma ponadto 13,3-calową matrycę Full HD, 8 GB RAM, dysk SSD NVMe o pojemności 512 lub 256 GB, Wi-Fi 6 i akumulator 42 Wh. Wszystko to w urządzeniu niemalże jak kartka papieru; o grubości 6,2 mm i masie poniżej 1 kg.

Pół Atom, pół Core

"Lakefield" to procesory tworzone z myślą o najmniejszych i najbardziej mobilnych laptopach i tabletach. Jak swego czasu podawał Intel, w spoczynku zużywają zaledwie 2 mW mocy, a ich nadrzędnym celem jest zapewnienie co najmniej kilkunastu godzin czasu pracy w terenie. Tak, aby doktryna Always On nie oznaczała już koniecznie przejścia na Arm.

Ale jednocześnie nowość ma zrywać ze stereotypem typowego Atoma jako układu powolnego i niezdolnego do niczego poza najprostszymi pracami biurowymi.

Wśród możliwości "Lakefielda" wymienia się cechy takie jak sprzętowe dekodowanie materiału H.265/HEVC i VP9, czy obsługę szerokiego zakresu dynamiki (HDR). Układ graficzny G7 ma ponadto pozwolić na komfortową rozgrywkę w mniej wymagające tytuły, i to z dodatkami pokroju dynamicznej częstotliwości odświeżania ekranu.