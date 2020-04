Samsung rozpędził sieć 5G do 8,5 Gbps. To nowy rekord

Udostępnij:

We wtorek Samsung poinformował o rozpędzeniu sieci 5G do prędkości 8,5 Gbps w warunkach laboratoryjnych. W teście wykorzystano fale milimetrowe o częstotliwości 800 Hz oraz technikę MU-MIMO, która pozwoliła praktycznie podwoić poprzedni rekord, należący do Ericssona.

Samsung przeprowadził test z wykorzystaniem dwóch urządzeń, pobierających w tym samym momencie dane z jednej stacji bazowej 5G. Obydwa urządzenia osiągnęły przepustowość na poziomie 4,25 Gb/s, co łącznie daje 8,5 Gb/s. Szerokie pasmo fal milimetrowych umożliwia operatorom mobilnym zapewnienie przesyłanie wielu gigabitów na sekundę, czego niższe pasma częstotliwości nie są w stanie zaoferować.

Samsung przyśpiesza swoją sieć 5G - dwa razy 4,25 Gb/s, czyli 8,5 Gb/s

Samsung podwoił wynik Ericssona (4,3 Gb/s), ale to nie oznacza, że pojedynczy użytkownik pobierał dane szybciej. Zastosowanie w badaniu techniki MU-MIMO zwiększyło jedynie możliwości przesyłu stacji bazowej, ale nie wpłynęło na prędkość pobierania informacji przez urządzenia odbierające sygnał.

Po co właściwie 5G i MU-MIMO? "Operatorzy telefonii komórkowej będą mogli dostarczać nowe zaawansowane usługi, takie jak strumieniowanie wideo 8K, zdalne uczenie się w AR i telekonferencje w VR. W przyszłości powstaną także nowe sposoby użycia, których w tym momencie jeszcze nie można sobie wyobrazić" - informuje Samsung w komunikacie prasowym.

Jak informuje Samsung, wśród testowanych przez nich rozwiązań, znajduje się sprzęt obsługujący pasma sub-6 GHz (2,5 GHz i 3,5 GHz) oraz mmWave (28 GHz i 39 GHz). Aktualnie Korea Południowa i Stany Zjednoczone są największymi rynkami, na które wdrażają swoje technologie. Samsung rozwija też sieć 5G w Japonii. Następne w kolejce są Kanada i Nowa Zelandia.