Sieć 6G będzie nawet 100 razy szybsza od 5G. Powstał już pierwszy czip

Modernizacja do sieci 5G nadchodzi bardzo powoli, smartfonów posiadających czipy obsługujące ją jest bardzo niewiele, ale już zaczyna się rozwój następnej generacji. Nieoficjalnie określana jako 6G sieć, ma umożliwić nawet stukrotnie szybszy transfer.

Do wprowadzenia sieci szóstej generacji jeszcze daleko. Pierwsze testowe nadajniki mogą zostać uruchomione w Korei Południowej w 2026 roku. Wprowadzenie sieci do komercyjnego użytku zajmie pewnie kolejne 10 lat. W dodatku 6G na razie nawet nie jest nam potrzebne, więc naukowcy nie mają się co spieszyć. Zapotrzebowanie na przepustowość zapewni nam jeszcze przez wiele lat sieć 5G.

Naukowcy jednak już pracują. W serwisie Nature pojawiły się artykuł opisujący prace nad wstępnym czipem 6G, opracowanym przez zespół z Uniwersytetu Osakijskiego oraz Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze. Z wykorzystaniem nowej technologii, udało się przeskoczy teoretyczną maksymalną prędkość 5G wynoszącą 10 Gb/s. Osiągnięto co prawda tylko 1 Gb/s więcej, ale naukowcy uważają, że mają jeszcze sporo miejsca na rozwój.

Względem 4G, sieć 5G może przyspieszać kilkusetkrotnie, przez zwiększenie częstotliwości. Z jednego gigaherca przeskoczyliśmy do nawet 300, co przekłada się na 300 miliardów cykli w ciągu sekundy. Czipy 6G mają zwiększyć ją o kolejne kilkaset razy. W tym momencie zespół naukowców mówi o nawet 8000 Gb/s, mniejszych opóźnieniach i wyższej przepustowości.

Sieć 6G będzie wykorzystywać fale submilimetrowe (300 GHz do 3 THz), nazywane też falami terahercowymi. Ich generowanie oraz przesyłanie jest aktualnie bardzo trudne i kosztowne. Wymaga specjalnych laserów, a nawet wtedy zakres częstotliwości jest ograniczony.

Po co w ogóle rozwijać sieć 6G? W przyszłości 5G może nie wystarczyć

Profesor Ranjan Singh z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang, który kierował projektem, powiedział: "Technologia terahercowa może potencjalnie usprawnić komunikację między chipami w celu wsparcia sztucznej inteligencji i technologii opartych na chmurze, takich jak połączone ze sobą samochody autonomiczne, które będą musiały szybko przesyłać dane do innych pobliskich samochodów i infrastruktury, aby lepiej nawigować, a także unikać wypadków".

Naukowcy mówią o potrzebach w zakresie sztucznej inteligencji, autonomicznych aut, dużych centrów danych itd. Identyczne slogany pojawiały się tuż przed wprowadzeniem i rozwinięciem sieci 5G. Według raportu japońskiej firmy NTTDoCoMo, pierwsze łączności 6G zobaczymy w 2030 roku. Do tego czasu być może pojawi się realne zapotrzebowanie na takie przepustowości.