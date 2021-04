Sieć Find My od Apple otwiera się na sprzęt innych producentów

Udostępnij:

Apple zdecydowało się na umożliwienie innym producentom korzystanie z ich sieci Find My, która dotychczas służyła użytkownikom do odnajdywania swoich zaginionych urządzeń z logo jabłka. Firma zapowiada, że nowe produkty współpracujące z tą funkcją będą dostępne już w ciągu kilku najbliższych dni.

Jak podaje Apple na swojej oficjalnej stronie, globalna sieć Find My otwiera się dla zewnętrznych producentów urządzeń do tworzenia produktów z wykorzystaniem tej usługi. Dzięki niej klienci danych sprzętów będą w stanie używać aplikacji Find My do lokalizowania i śledzenia swoich urządzeń. Wiadomo, że niektóre sprzęty od takich firm jak Belkin, Chipolo i VanMoof dostaną to udogodnienie już w przyszłym tygodniu.

Bob Borchers, wiceprezes Apple ds. Globalnego marketingu produktów, poinformował, że sieć Find My od ponad dekady umożliwia użytkownikom Apple lokalizowanie zaginionych lub skradzionych urządzeń. Udostępnienie możliwości wyszukiwania Find My innym producentom znacząco wpłynie więc na komfort użytkowników.

Apple dodaje, że produkty innych firm będą musiały przestrzegać wszystkich zabezpieczeń prywatności sieci Find My. Zatwierdzone produkty będzie można dodać do nowej karty oraz dodatkowo będą one wyposażone w plakietkę Works with Apple Find My. W ten sposób użytkownicy dostaną czytelną informację, że nie jest to urządzenie od Apple, a produkt zgodny z siecią.