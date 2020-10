Software AG ofiarą ataku ransomware. Hakerzy żądają 20 milionów dolarów okupu

Firma Software AG, siódmy pod względem wielkości producent oprogramowania w Europie, padła ofiarą ataku ransomware. Cyberprzestępcy z grupy "Clop" zażądali aż 20 milionów dolarów okupu. Część uzyskanych przez nich dokumentów już trafiła do sieci.

Według informacji podawanych przez ZDNet, cyberprzestępcy włamali się do bazy danych Software AG 3 października 2020 roku. Firma nie odzyskała pełnej sprawności po incydencie. Część plików nie udało się odzyskać, a za klucz deszyfrujący crackerzy życzą sobie 20 milionów dolarów.

Wstępne negocjacje pomiędzy firmą Software AG a cyberprzestępcami nie zakończyły się dobrze. W darkwebie opublikowano już część skanów paszportów, dowodów osobistych i adresów e-mail pracowników, a także dokumenty finansowe i wewnętrzne katalogi. Pliki mają stanowić dowód na to, że cyberprzestępcy mogą poważnie zaszkodzić firmie, jeśli ta nie zgodzi się zapłacić.

Z oświadczenia opublikowanego przez firmę wynika, że dane klientów, w tym usługi w chmurze, nie zostały przechwycone. Software AG stara się odzyskać pliki, natomiast cyberprzestępcy sugerowali w e-mailu, że nie powinni tego robić, bo mogą je uszkodzić. Grupa "Clop" wykazała się także sarkastycznym poczuciem humoru, zaczynając wiadomość słowami "Hello dear Software AG".

Clop ransomware's base ransom amount for a German company is over 20 million $... That is a serious amount for sure. And it's not a very common one for the big name actors too.

There was any bigger one for a Germany company yet (of the public ones obviously)? Not remember...

🤔