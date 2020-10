Sony aktualizuje firmware HDMI 2.1 dla telewizorów z 2020. Dwa modele z obsługą 4K przy 120 FPS

Udostępnij:

Firma Sony właśnie zaczęła rozsyłać aktualizację oprogramowania dwóch modeli telewizorów z 2020 r. Są to Sony XH90 (4K) i ZH8 (8K/60Hz), które otrzymały wcześniej oznaczenie "Ready for PlayStation 5", choć de facto nie były do końca gotowe na PS5. Brakowało im mianowicie obsługi 120 FPS przy rozdzielczości 4K.

Europejski oddział Sony zapowiedział, że od dzisiaj posiadacze tych dwóch telewizorów będą mogli uzyskać uaktualnienie wprowadzające obsługę sygnału 4K przy 120 FPS (może potrwać do kilku tygodni zanim je otrzymacie - jest rozsyłane falami). Jest to o tyle ważne, bo część gier w nowej generacji konsol (na Xbox Series X i PlayStation 5) będzie obsługiwać 120 FPS. Może niekoniecznie zbyt często (lub w ogóle) przy jednoczesnym 4K, ale dzięki tej funkcji nie będziemy musieli zmieniać ręcznie rozdzielczości telewizora w menu konsoli, jeśli akurat jakiś tytuł śmiga w 120 FPS.

Ponadto Sony zapowiedziało, że obsługa dwóch innych ważnych funkcji standardu HDMI 2.1, czyli Variable Refresh Rate i Auto Low Latency Mode (automatyczny tryb gry) nadejdą w późniejszej aktualizacji, którą certyfikuje obecnie technologiczne centrum testów HDMI. Ich działanie szeroko opisywałem na zaprzyjaźnionym portalu Gadżetomania.

Warto tutaj na końcu podkreślić, że z tegorocznego portfolio Sony, jedynie model XH90 będzie w pełni gotowy na PlayStation 5 pomimo, że to telewizor typu LCD (a Sony ma w zanadrzu jeszcze OLED-y uznawane za produkty premium). Jest to zarazem jeden z najprzystępniejszych cenowo modeli, które są w pełni gotowe na nową generację konsol, a na dodatek legitymuje się input lagiem na poziomie 7,2 ms.

ZH8 to bardzo drogi telewizor 8K (29 999 zł za 75-calową wersję, a 85-calowa jest o 10 000 zł droższa), ale nie obsługuje wszystkich funkcjonalności HDMI 2.1. Z kolei odbiorniki OLED Sony z 2020 r. obsługują tylko jedną funkcję tego standardu, przesyłanie dźwięku w standardzie HDMI eARC.

Wokół standardu HDMI 2.1 utworzył się spory bałagan, niekoniecznie z winy producentów, ale prawdopodobnie większość, jeśli nie wszystkie nowe telewizory Sony na 2021 rok będą w pełni go obsługiwać.