Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - jak wypełnić przez internet? Poradnik

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Wynika to z ustawy o statystyce publicznej - odmowa wzięcia udziału podlega karze grzywny. W roku 2021 po raz pierwszy możemy wypełnić spis przez internet - i ta właśnie forma jest obligatoryjna. Przyglądamy się, jak sobie poradzić z procedurą, która będzie trwać od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 r (jest duża szansa, że zostanie wydłużony).

Spis Powszechny - na jakie sposoby można go wypełnić?

Preferowaną, główną i obowiązkową formą wypełniania spisu jest formularz internetowy na stronie spis.gov.pl.

Dla osób, dla których wypełnienie formularza na witrynie rządowej byłoby problematyczne lub niemożliwe pozostaje jeszcze jedna opcja. Chodzi o samodzielny kontakt z infolinią spisową (22 279 99 99).

Natomiast osoby, które nie skorzystały w przeciągu kwietnia 2021 r. ani z formularza ani z infolinii mogą spodziewać się od maja 2021 r. telefonów od urzędników państwowych. Wtedy zadzwonią do nich rachmistrze spisowi oraz pracownicy urzędu statystycznego i przeprowadzą z nimi spis telefonicznie.

A co z osobami wykluczonymi cyfrowo, w tym seniorami, którzy nie mają dostępu do internetu? Te oraz inne osoby, które z innych względów nie mogą wykonać procedury internetowo lub telefonicznie, będą mogły także pójść osobiście do urzędu statystycznego, urzędu wojewódzkiego, urzędu miasta lub gmin. Tam będą czekać specjalnie przygotowane punkty ze stanowiskiem komputerowym, gdzie dokonamy spisu, z pomocą urzędników.

O co będziemy pytani?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie zawierał pytania dotyczące:

danych osobowych oraz innych informacji osobowych (kwestionariusz osobowy)

adresu zamieszkania (nie zameldowania) oraz informacji na temat zamieszkiwanego miejsca (kwestionariusz mieszkania)

osób zamieszkujących z nami

relacji rodzinnych (dodanie w formularzu współmałżonka i dzieci wraz z ich danymi)

informacji dot. osób przebywających za granicą

informacji dot. osób będących emigrantami krótko- i długookresowymi

Wiele pytań w formularzu zawiera podpowiedzi i dodatkowe informacje, gdyby kontekst zawarty w pytaniu był niewystarczający. Już teraz jest dostępna wersja demonstracyjna, którą można wypełnić, aby zobaczyć jak cały proces wygląda. Informacje, jakich udzielimy w wersji demonstracyjnej nie są nigdzie przechowywane ani przetwarzane. Po wypełnieniu próbnej wersji formularza i zakończeniu sesji, znikają one z przeglądarki i są usuwane.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, fot. Jakub Krawczyński/dobreprogramy.pl

Warto pamiętać, że liczba pytań w formularzu jest zależna od naszych wcześniejszych odpowiedzi, a dodatkowe pytania pojawiają się, gdy trzeba doprecyzować naszą sytuację. Dlatego jedna osoba może mieć krótszą przeprawę z formularzem, a druga może potrzebować więcej czasu, aby go wypełnić.

Jak wygląda wypełnianie formularza internetowego?

Na początku należy pamiętać, że samospis jest możliwy wyłącznie przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania. Tak więc jeśli wejdziemy już na portal spis.gov.pl, to miejmy pewność, że znajdziemy czas od początku do końca go wypełnić - później możemy o tym zapomnieć.

przykładowa strona formularza Spisu Powszechnego, fot. Jakub Krawczyński/dobreprogramy.pl

Do zalogowania się potrzebujemy Profilu Zaufanego bądź loginu za pomocą bankowości elektronicznej (powiązanej z Profilem Zaufanym).

Jeśli nie posiadamy Profilu Zaufanego, logujemy się za pomocą PESEL-u i nazwiska rodowego.

Warto podkreślić, że Spis Powszechny mogą wypełniać poszczególni członkowie rodziny z osobna, ale może to także zrobić jedna osoba - jeśli tak będzie wygodniej. Wtedy po prostu trzeba ustalić relacje rodzinne i przypisać poszczególnych członków do danego formularza spisu - np. współmałżonka czy dzieci.

Co ciekawe, z okazji Spisu Powszechnego będzie także przeprowadzona okolicznościowa loteria dla osób biorących w nim udział. Aby z niej skorzystać, należy jednak wyrazić swoją zgodę. Z informacji uzyskanych przez dobreprogramy wynika, że będzie to 1 samochód na województwo oraz mniejsze nagrody, bony w wysokości 500 i 1000 zł.