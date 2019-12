Sprawdzamy świąteczną promocję Plusa i Cyfrowego Polsatu – światłowód, telefon oraz kablówka

Udostępnij:

W programie oszczędnościowym smartDOM Plusa i Cyfrowego Polsatu do wyboru mamy lub sami możemy skompletować zestawy najczęściej wykorzystywanych usług dla domu, takich jak: telewizja, Internet, telefon, gaz, ubezpieczenia czy monitoring. Zestawy są dostępne zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów. Wystarczy kupić min. dwie usługi albo dokupić min. jedną do już posiadanej i już naliczany jest rabat. Brzmi rozsądnie, prawda? Dlatego warto przyjrzeć się temu, co dokładnie i za ile oferuje dostawca.

Na początek suche fakty. Pokażemy trzy przykładowe zestawy usług, które przedstawiają się następująco:

Plus Światłowód 150 Mb/s + nielimitowane rozmowy i wiadomości + 12 GB danych mobilnych (później lejek do 1 Mb/s) + telewizja kablowa w technologii IPTV z 73 kanałami – wszystko w cenie 110 zł/mies. Plus Światłowód 150 Mb/s + telewizja kablowa w technologii IPTV 73 kanałami – wszystko w cenie 70 zł/mies. Internet LTE pakiet 45 GB (po wykorzystaniu LTE bez końca) + nielimitowane rozmowy i wiadomości + 2 GB danych mobilnych – wszystko w cenie 60 zł/mies.

Jak widać, nazwa smartDOM nie bierze się tu z przypadku. Zwłaszcza topowy zestaw za 110 zł miesięcznie pozwala w istocie rzeczy na kompleksową cyfryzację siebie i swojego mieszkania. I wychodzi to wszystko około 15 proc. taniej niż przy zakupie każdej z usług osobno. A trzeba mieć na uwadze, że Plus nie stosuje tu żadnych obostrzeń, serwując w ramach pakietu m.in. abonament za 50 zł z regularnej oferty, tyle że z rabatem 10 zł.

To z kolei jest o tyle ważne, że oferta programu smartDOM łączy się z ofertą trzy miesiące w prezencie, w ramach której każda osoba podpisująca umowę na abonament telefoniczny otrzymuje kwartalny dostęp do usług TIDAL Premium, IPLA HBO oraz IPLA Polsat Sport Premium, o czym mogliście już na dobrychprogramach przeczytać. Co więcej, do umowy można dobrać atrakcyjny smartfon. W zależności od zasobności portfela warto wziąć pod uwagę jeden z trzech unikatowych modeli, dostępnych tylko w Plusie: LG K50s, Motorola Moto G8 Plus lub dwuekranowy LG G8X ThinQ Dualscreen.

EVOBOX IP: telewizja na miarę 2020 roku

Przechodząc do oferty telewizji kablowej od Cyfrowego Polsatu, jest to telewizja oparta o technologię IPTV, a więc przesył sygnału telewizyjnego poprzez internet. Podkreślam, chodzi tu o sygnał telewizyjny, linearny w swej charakterystyce, a nie oglądanie konkretnych materiałów na żądanie jak w serwisach VOD. Choć taka opcja w przypadku wielu materiałów także jest możliwa, a to za sprawą serwisów Cyfrowy Polsat GO i HBO GO, dostępnych w ramach oferty.

Tym niemniej głównym przekaźnikiem tak czy inaczej pozostaje dekoder EVOBOX IP. Dekoder ten posiada trzy bardzo ciekawe funkcje, które pozwalają na wygodne korzystanie z telewizji: reStart (pozwala na oglądanie wybranych programów od początku do 3 godzin), CatchUP (oglądanie wybranych programów do 7 dni od ich emisji) i TimeShift (zatrzymywanie i przewijanie programów do 3 godzin).

Sama telewizja w prezentowanych zestawach smartDOM to pakiet Rodzinny + Cinemax za 20 zł/mies., zawierający 73 kanały telewizyjne i dostęp do serwisu Cyfrowy Polsat GO. Łatwo dostrzec, że dzięki zakupowi łączonemu, kablówka pochłania tylko 50 proc. nominalnych kosztów i z rabatem w programie to tylko 10 zł/mies. Ciężko coś podobnego w równie niskiej cenie.

Internet i telefon, czyli de facto jeden z najtańszych pakietów danych

Kończąc tę wyliczankę, pozwoliłem sobie zachować do omówienia coś specjalnego: abonament bez limitów na połączenia i wiadomości, w zestawie za 60 zł z internetem LTE 45 GB, po wykorzystaniu LTE bez końca.

Zwróćcie uwagę, że to świetna propozycja dla kogoś, kto wykorzystuje duże porcje danych mobilnych. Także w terenie. Dzisiaj większość telefonów pozwala zamontować dwie karty SIM. Można tym samym potraktować rzeczoną ofertę jako bardzo atrakcyjną alternatywę dla droższej umowy abonamentowej z dużym pakietem danych, który i tak rzadko kiedy będzie choćby zbliżony do 45 GB. Przy pojedynczej karcie SIM w cenie około sześciu dych możemy liczyć na maksymalnie 15-20 GB, a potem lejek. Zestaw smartDOM jest pod tym względem poza konkurencją.