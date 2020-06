Sprzęt Samsunga nie działa. Są problemy z zestawami kina domowego i odtwarzaczami Blu-Ray

Udostępnij:

Użytkownicy odtwarzaczy Blu-Ray i zestawów kina domowego Samsunga zgłaszają od kilku dni problemy z działaniem sprzętu. Urządzenia nagle przestały działać i nie da się ich przywrócić "do życia". Wszystko wskazuje na to, że źródłem tego globalnego problemu była jedna z ostatnich aktualizacji.

O problemach właścicieli sprzętów Samsunga można przeczytać między innymi na oficjalnym forum. Użytkownicy opisują tu przede wszystkim, że ich sprzęty wpadły w tak zwaną pętlę uruchomień i same restartują się co jakiś czas.

W niektórych przypadkach czas działania jest zbyt krótki, by podjąć próbę powstrzymania sprzętu przed dalszym restartowaniem. Do sieci trafiły filmy, na których użytkownicy pokazują, w czym tkwi problem. Producent natomiast zdążył już potwierdzić, że jest świadomy kłopotów i pracuje nad rozwiązaniem.

Jak zwraca uwagę Zaufana Trzecia Strona, na forum Samsunga pojawiają się różne propozycje ze strony pomocy technicznej, które mają być rozwiązaniem problemów. W praktyce jednak są nieskuteczne. Obecnie wszystko wskazuje na to, że problem dotyczy przynajmniej modeli z poniższej listy:

BD-J5100

BD-J5700

BD-J5900

BD-JM57C

HT-J4200

HT-J4500

HT-J5500

Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, kiedy i jak problem mógłby zostać rozwiązany. Teoretycznie receptą mogłoby być ręczne wgranie poprawionego oprogramowania do odtwarzacza lub kina domowego, ale by skorzystać z tej opcji, trzeba wywołać odpowiedni tryb w menu, co nie jest możliwe choćby w przypadku pętli uruchomień.