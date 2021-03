Statek Ever Given utknął w Microsoft Flight Simulator. Wszystko za sprawą moda

Udostępnij:

Statek Ever Given utknął w Kanale Sueskim w zeszłym tygodniu i od kilku dni blokuje przepływ towarów przez ten ważny szlak handlowy. W ostatnią sobotę ster i rufa nieco się poruszyły, ale statek wciąż tkwi na mieliźnie i nie wiadomo, jak długo będzie jeszcze blokować Kanał.

Chociaż blokada Kanału Sueskiego ma straszne konsekwencje dla handlu, to internauci świetnie się bawią, np. wymyślając coraz to dziwniejsze sposoby, jak można ruszyć statek. Jak podaje GeekWire, teraz Ever Given możemy zobaczyć także z nieba w "Microsoft Flight Simulator", o ile zainstalujemy odpowiedni mod.

Oryginalne nagranie ze statkiem Ever Given widzianym "z lotu ptaka" zostało udostępnione na TikToku przez użytkownika donut_enforcement. Wszystko wygląda bardzo realistycznie i aż trudno uwierzyć, że nagranie pochodzi z gry. To tylko kolejny dowód na to, jak dobrze zrobiony jest "Microsoft Flight Simulator" oraz jak dobrą robotę wykonała osoba, która zrobiła mod.

Zresztą możecie przekonać się sami, ponieważ film został udostępniony na Twitterze przez Mata Velloso, doradcę technicznego dyrektora generalnego Microsoftu.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Biorąc pod uwagę liczne zdjęcia statku, które zostały w ostatnich dniach wykonane, możliwe, że deweloper zaktualizuje mapy dostępne w grze, tak by każdy miał szansę zobaczyć Ever Given bez konieczności instalowania moda. Na razie jednak możecie obejrzeć zdjęcia satelitarne Europejskiej Agencji Kosmicznej pokazujące skalę problemu.