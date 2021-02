Student zbudował telewizję wolumetryczną 3D na zaliczenie

Udostępnij:

Wygląda na to, że jesteśmy w stanie osiągnąć efekt obrazu 3D bez użycia niewygodnych okularów. Użytkownik Reddita, Evlmnkey, pochwalił się na platformie swoją pracą zaliczeniową, która udowadnia tę tezę.

Evlmnkey zdecydował się na zbudowanie płytki z diodami, która obraca się wokół własnej osi. Całe przedwsięzięcie wspomagają odpowiednio kamery. Pobrany z nich obraz jest przetwarzany tak, aby uzyskać symulację rzeczywistego ruchu. Aby osiągnąć efekt 3D, na płytce zapalają się wybrane diody, zaś ruch płytki wokół osi sprawia, że użytkownik uzyskuje wrażenie trójwymiarowego obrazu.

Oczywiście, przy tego rodzaju zastosowaniach, nie ma co oczekiwać kolorowego obrazu i wysokiej rozdzielczości. Autor, opowiadając o szczegółach swojego projektu, przyznał się, że pierwsze 6 tygodni pracy nad projektem spędził próbując uzyskać stabilny, nieruchomy obraz na wyświetlaczu za pomocą ESP32. Niestety większość bibliotek obsługuje do 30 klatek na sekundę w kolorze, zaś on potrzebował aż 2000 klatek na sekundę w trybie monochromatycznym, dlatego musiał znaleźć inne rozwiązanie.

Po 6 tygodniach pracy udało mu się uzyskać jednolity kolor bez migotania. Student następnie spędził dużo czasu nad uzyskaniem transmisji danych TCP/IP między ESP32 na wyświetlaczu, a komputerem. Kiedy mu się to udało, starał się wysłać każdą z 30 klatek 30 razy w ciągu jednej sekundy, ponieważ jego zdaniem minimalny, docelowy fps wynosił 900. Zapewniało to dobry wygląd animacji.

Na reddicie można zobaczyć krótki filmik, który pokazuje jak działa projekt zaliczeniowy wykonany przez Evlmnkey. Miejmy nadzieję, że to nie ostatni jego projekt, bo ten wygląda naprawdę świetnie.