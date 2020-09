TVP i Emitel testują telewizję naziemną DVB-T2. Jest mapa zasięgu

Udostępnij:

Telewizja naziemna DVB-T2 w 2022 roku powinna stać się codziennością. Telewizja Polska oraz firma Emitel rozpoczęły testy, w ramach których sygnał DVB-T2 emitowany jest już dzisiaj w okolicy Katowic i Krakowie, a przez to obejmuje zasięgiem duży obszar Śląska i Małopolski. Jak podaje Emitel w zasięgu jest w efekcie ponad 6 milionów Polaków.

Testy telewizji naziemnej DVB-T2 mają pozwolić wyeliminować wszystkie usterki takiej transmisji. Ponieważ wykorzystywany jest do tego kodek HEVC, przesył danych jest bardziej efektywny. Zmiana kodowania pozwoli między innymi na nadawanie wszystkich kanałów w jakości HD oraz rozszerzenie oferty. Na tę chwilę telewizja naziemna DVB-T2 nadawana jest z obiektów RTCN Kraków oraz RTCN Katowice.

Zasięg DVB-T2 w pierwszej fazie testów, źródło: Emitel.

"Celem testów, które rozpoczęła Telewizja Polska jest przede wszystkim możliwość sprawdzenia czy telewizory dostępne w polskich domach są gotowe do odbioru programów telewizyjnych w nowym standardzie" – tłumaczy Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej S.A. "Zaczęliśmy od dwóch lokalizacji, mamy już pozwolenia na kolejne nadajniki w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście a w następnych miesiącach planujemy zasięgiem testów obejmować kolejne lokalizacje, tak żeby objąć nimi obszar zbliżony do powierzchni całego kraju (...). Planujemy też wykorzystać nowe częstotliwości do zapoznania widzów z unikalną ofertą TVP, która do tej pory, ze względu na niewystarczającą liczbę multipleksów, nie mogła być dostępna w naziemnej telewizji cyfrowej".

W ramach testów możliwe jest oglądanie programów TVP Kultura HD, TVP Polonia HD oraz TVP Rozrywka, które są dostępne na kanale 27 w ramach SFN (Single Frequency Network). Do odbioru niezbędne jest posiadanie telewizora, który jest zgodny z nowym standardem. Emitel zaznacza jednak, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych” wszystkie nowo wprowadzane na rynek odbiorniki telewizji cyfrowej (od 1 grudnia 2019 r.) powinny obsługiwać standard DVB-T2/HEVC.

Telewizja naziemna DVB-T2 a kwestia 5G

Co interesujące, konieczność wprowadzenia telewizji DVB-T2 powiązana jest z rozbudową sieci 5G. Dotychczas telewizja naziemna w całej Europie wykorzystywała bowiem częstotliwości 470-790 MHz, co koliduje z wykorzystaniem pasma 700 MHz na potrzeby 5G. Sieć nadawcza zostanie więc przebudowana w taki sposób, by docelowo zwolnić pasmo 700 MHz.

"Testy pomogą nam lepiej przygotować się do migracji do nowego standardu" – tłumaczy Piotr Guziewicz, Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A. "Ponadto dadzą szansę widzom będącym w zasięgu emisji na sprawdzenie możliwości odbioru sygnału na posiadanych telewizorach. Testy będą wymagały zmian w parametrach emisji, co u widzów zainteresowanych oglądaniem programów w standardzie DVB-T2/HEVC a posiadających starsze modele odbiorników, może wymagać ponownego wyszukania programów".

Pierwszy etap testów DVB-T2 ma potrwać 3 miesiące. Wkrótce emisja testowego sygnału DVB-T2 obejmie także inne rejony Polski – między innymi Warszawę, Gdańsk i Poznań.