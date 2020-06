Tapeta potrafi zawiesić Androida. Narażeni są użytkownicy smartfonów wielu marek (aktualizacja)

Udostępnij:

Użytkownicy smartfonów z Androidem muszą uważać, chcąc zmienić tapetę w swoim telefonie na obraz pobrany z internetu. Po sieci krąży bowiem grafika, której ustawienie na tapetę w Androidzie może skutkować jego zawieszeniem i problemami z obsługą. Niektóre urządzenia nie potrafią się włączyć, inne wpadają w tzw. "pętlę uruchomień" i same co kilka sekund się restartują.

O problemie poinformował na Twitterze znany analityk Ice universe. Wszystko wskazuje na to, że problem dotyczy głównie smartfonów Samsung Galaxy, ale nie tylko. Obok wadliwej tapety pojawiła się wyraźna przestroga, by nie ustawiać jej na tło, jednak wielu odbiorców potraktowało ten komunikat najprawdopodobniej ironicznie – zdecydowali się wgrać grafikę do smartfonów, a teraz pokazują, jakie w ich przypadku wyrządziło to szkody.

What the hell bro , It is frozen



How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO — Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020

"Wadliwa tapeta" jest już analizowana od strony technicznej, a pierwsze spostrzeżenia sugerują, że usterka związana jest z przestrzenią kolorów, czyli modelem opisującym, które kolory jest w stanie wyświetlić dany ekran. Problem dotyczy działania funkcji doColorManagement , w tym przypadku skutkującej rzuceniem wyjątku przez smartfony, które nie potrafią poradzić sobie z wyświetleniem nietypowej grafiki.

Odstępstwem od reguły ma być jedynie Android 11, który automatycznie konwertuje grafiki z nieobsługiwaną przestrzenią kolorów do zakresu sRGB i ostatecznie wyświetla je bezbłędnie. System ten jest jednak obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju i w praktyce wykorzystują go teraz tylko programiści badający nowości w zapoznawczej wersji. Na premierę stabilnego wydania trzeba zaczekać – Google dopiero co odwołał wdrożenie testowej wersji beta, najprawdopodobniej przez zamieszki w USA.

Wracając do wadliwej tapety, na tę chwilę nie wiadomo, czy problem da się jakoś ominąć – pomijając oczywiście stosowanie się do zaleceń i wstrzymanie się od ustawiania akurat tego obrazka jako tło w smartfonie. Osoby, które zdecydowały się ustawić opisywane zdjęcie na tapetę, doświadczają różnych problemów w swoich smartfonach, więc trudno o jedno skuteczne rozwiązanie. Dobrym pomysłem wydaje się być próba uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym i zmiana wybranego tła pulpitu.

Aktualizacja, godz. 15:05

Jak wynika z kolejnych raportów użytkowników na Twitterze oraz analizy serwisu Android Authority, opisywany problem dotyczy nie tylko Samsungów, ale także smartfonów innych producentów. Potwierdzono już występowanie między innymi w niektórych OnePlusach, Nokiach, Xiaomi i Pikselach.

Aktualizacja, godz. 15:35

Jak dodał Ice Universe, Samsung załatał już opisywany błąd w ostatniej aktualizacji oprogramowania do swoich smartfonów. Użytkownicy muszą więc uzbroić się w chwilę cierpliwości, nim nowa wersja trafi do ich urządzeń.

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

W efekcie, smartfony Samsunga okazują się teraz być jednymi z bezpieczniejszych i mniej narażonych na opisywany problem z tapetą.