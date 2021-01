Telegram. Bot sprzedaje skradzione dane użytkowników Facebooka po 20 dolarów

Wszystko wskazuje na to, że ponad 500 milionów numery telefonów i powiązanych z nimi numerów IP użytkowników Facebooka znajduje się na sprzedaż w Darknecie. Ceny są niezwykle "kuszące" i zaczynają się od 20 dolarów, a w przypadku hurtowych zakupów przewidziane są nawet zniżki.

Cyberprzestępcy bardzo dokładnie zaplanowali cały proces. Skonstruowali bota Telegrama, który działa jak wyszukiwarka. Potencjalni kupujący mogą go używać do przeszukiwania danych w celu znalezienia numerów telefonów, które odpowiadają IP użytkowników i odwrotnie. Przy czym pełne informacje są odblokowywane dopiero po uiszczeniu wymaganej opłaty. Ceny wynoszą od 20 dolarów za jedno wyszukiwanie, ale mogą być niższe, jeśli nabywca zdecyduje się na hurtowe zakupy.

Nietypowa oferta została zauważona przez Alona Gala, współzałożyciela i dyrektora ds. technologii w firmie zajmującej się cyberbezpieczeństwem Hudson Rock. Mężczyzna poinformował o szkodliwym działaniu za pośrednictwem Twittera.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm