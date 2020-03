Telewizory QLED 4K i 8K: ceny modeli z 2020. Tyle zapłacisz w tym roku

Udostępnij:

Na przełomie marca i kwietnia 2020 mają wejść do sprzedaży nowe telewizory Samsung QLED o rozdzielczości 4K i 8K. Poznaliśmy już wcześniej możliwości techniczne części z nich, teraz pora przyjrzeć się, ile będą nas te najnowsze odbiorniki kosztować.

Oto ceny Samsung QLED 8K na rok 2020

Samsung w tym roku bardzo mocno stara się o to, aby na nasze salony wkroczyły odbiorniki 8K. To właśnie one, poza obrazem o najwyższej obecnie dla konsumentów rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli, będą zarazem odznaczać się ekranami z najlepszymi technologiami.

Na rok 2020 będziemy mieć łącznie dwa modele QLED 8K, będą to Q950TS oraz Q800T. O ich możliwościach pisaliśmy w ogromnych szzegółach tutaj. Jak podał niemiecki portal 4KFilme, u naszych zachodnich sąsiadów model Q950TS w wersji 65-calowej ma kosztować 6000 euro, a więc 25 905 zł wg średniego kursu NBP z 9 marca 2020. Jego 75-calowy wariant Samsung wycenił natomiast na 8000 euro (ok. 34 540 zł).

Są to ceny odpowiednio o 1000 euro wyższe aniżeli w przypadku 65- i 75-calowych wersji telewizora 8K Samsung QLED Q950R z poprzedniego roku. Jest jeszcze model 85-calowy, który kosztuje 12 000 euro (51 811 zł). Jego ceny nie da się jednak odnieść do Q950R, który dostępny był także w wariantach 82 i 98-calowych.

Oczywiście w przypadku Q950TS otrzymujemy wzornictwo Infinity, a więc w 99% bezramkowe, z jedynie jedną minimalną ramką u dołu telewizora. Ponadto podświetlenie typu FALD w tegorocznym modelu jest bardziej zaawansowane, bo obsługujące technologię adaptacyjnego dopasowywania maksymalnej jasności. Dzięki niej, jaśniejsze fragmenty obrazu zyskują jeszcze większą luminancję, a jego ciemniejsze elementy są podświetlone w mniejszym stopniu, a więc kontrast w scenach powinien być dzięki temu wyższy. Inną nowością jest także system audio Q-Symphony, który łączy możliwości wbudowanych głośników 4.2.2 wraz z systemem kina domowego.

Na ten rok Samsung przygotował dwa modele QLED 8K: Q950TS oraz zaprezentowany na powyższym zdjęciu Q800T, fot. Samsung

Model Q800T jest natomiast tańszy nie tylko niż Q950R, ale i nawet topowy model QLED 4K z poprzedniego roku, Q90R. Mimo braku skrzynki One Connect oraz mniejszej liczby stref wygaszania, posiada te same technologie wideo i audio, co Q950TS. Jego 65-calowa wersja to wydatek rzędu 3800 euro, podczas gdy model 75-calowy kosztuje 5300 euro, natomiast w wydaniu 82-calowym kosztować będzie 6800 euro. Nie poznaliśmy jeszcze cen wariantów 55- i 98 calowych. Dla porównania, Q90R w Niemczech na premierę kosztował także 3800 euro w 65'', ale przy wyższych calażach był droższy (6000 euro za 75'' i 8900 euro za 82'').

A tyle kosztować będą modele Samsung QLED 4K z 2020

Telewizorów QLED 4K Samsung przygotował na rok 2020 znacznie więcej niż modeli 8K, a także będziemy mogli wśród nich wybierać z większej liczby wariantów. Będą one tańsze niż ich odpowiedniki z 2019 roku, aczkolwiek jeśli zależy nam na modelach o bardzo dużej liczbie stref wygaszania FALD, to będziemy musieli ich szukać wśród telewizorów 8K. Ich ceny wyglądają następująco:

Samsung Q95T

wersja 55'' - 2200 euro

wersja 65'' - 2900 euro

wersja 75'' - 4500 euro

wersja 85'' - 5800 euro

Samsung Q90T

wersja 55'' - 2000 euro

wersja 65'' - 2700 euro

wersja 75'' - 4000 euro

wersja 85'' - nieznana

Samsung Q80T

wersja 49'' - 1400 euro

wersja 55'' - 1600 euro

wersja 65'' - 2200 euro

wersja 75'' - 3500 euro

wersja 85'' - 4800 euro

Samsung Q70T

wersja 49'' - nieznana

wersja 55'' - 1300 euro

wersja 65'' - 1800 euro

wersja 75'' - 2700 euro

wersja 85'' - 4000 euro

Samsung Q60T

wersja 43'' - 750 euro

wersja 55'' - 1100 euro

wersja 58'' - 1200 euro

wersja 65'' - 1500 euro

wersja 75'' - 2200 euro

wersja 85'' - 3200 euro

Model Q95T jest tańszy o 700-900 euro jeśli chodzi o wersje 55- i 65-calowe, a im wyższy calaż, tym różnica jest jeszcze większa. Jeśli chcecie porównać ceny wszystkich modeli z 2019 do tych z 2020, to tutaj macie pełne zestawienie telewizorów Samsunga z poprzedniego roku.

Warto podkreślić, że podświetlenie typu FALD dostępne jest od modeli Q80T wzwyż. W poprzednim roku było ono także obecne w Q70R. Technologii poszerzonych kątów widzenia Q Ultra Wide Angle należy natomiast szukać również wśród modeli 8K, czyli Q950TS i Q800T. Wydaje się, że ten drugi jest dość atrakcyjną propozycją w segmencie 8K – zobaczymy, jaka przemówi za tym sprzedaż.